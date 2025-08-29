توجه اسرائيلي لإقامة 7 نقاط بين جبل الشيخ والمصنع

Advertisement

كتبت" الديار": اللافت ان ما زالت تمارس سياسة العصا والجزرة مع"الثنائي الشيعي".وحسب المصادر المتابعة، فان الموفد توم براك، ومن ضمن <سياسة العصا> يمارس اكبر عملية تهويل على الدولة بالتعاون مع قوى حكومية وسياسية، فالروس والصينيون ابلغوا الحكومة وقوى محلية في اوائل اب الماضي، ان التمديد للقوات الدولية حسم لسنة و6 اشهر، والرئيس ماكرون ابلغ القرار الى رئيس الحكومة نواف سلام اوائل اب ايضا، ورغم ذلك استمر التهويل في هذه الورقة حتى أمس الاول وصدور قرار التمديد عن مجلس الامن المتخذ منذ اشهر.ومن عمليات التهويل الاميركية التي لمح اليها براك في زيارته الاخيرة، لجوء اسرائيل الى اقامة شريط عازل بعمق 5 الى 7 كيلومترات من رأس الناقورة الى الجولان منزوعا من البشر والحجر وليس من السلاح فقط، وإنشاء ميليشيا محلية كجيش الجنوبي لحفظ امن اسرائيل، وهذا ما كشف عنه نتنياهو بعد زيارته شيخ عقل الدروز في فلسطين المحتلة موفق ظريف منذ ايام، عن اقامة شريط عازل من رأس الناقور حتى درعا، و التاكيد على ان يكون الجنوب السوري منطقة منزوعة السلاح، كما لمح براك خلال زيارته الاخيرة، الى ان اسرائيل تريد توسيع سيطرتها الى الحدود الشرقية واقامة 7 نقاط عسكرية داخل الحدود اللبنانية، امتدادا من جبل الشيخ حتى المصنع اللبناني.ومن عمليات التهويل ايضا، ان لبنان سيتحول الى دولة فاشلة في حال لم يطبق حصرية السلاح، وسيتعرض لحصار اقتصادي ومالي مع حجب شامل للمساعدات.وبالمقابل، وحسب المصادر المتابعة والمؤكدة، ان واشنطن وفي الوقت ذاته، تمارس سياسة <الجزرة> مع الثنائي، وتريد عدم اخراج الشيعة من الدولة وتسليم السلاح بموافقتهم والحفاظ على الاستقرار الداخلي.وفي المعلومات المؤكدة، ان براك في لقاءاته الاخيرة قدم مغريات للشيعة، فبراك، وحسب محادثاته مع المسؤولين، لا يريد انفجار الاوضاع العسكرية في لبنان المخالفة لتوجهات بنشر السلام في العالم وسعيه لنيل جائزة نوبل للسلام. وبالتالي فان تسعى لوقف طويل للنار في الجنوب ولن تغرق في الوحول اللبنانية مجددا، ومهمة نزع سلاح مطلوبة من ، وتبقى المشكلة برأي براك في ، والخلافات الاسرائيلية التركية التي تعيق تثبيت حكم رغم كل ما يقدمه لواشنطن.