التزامات ملحّة على لبنان بعد التجديد لليونيفيل

كتبت امل شموني في" نداء الوطن":لعبت فرنسا مدعومة من الدول الأوروبية، لا سيما ألمانيا وإيطاليا واليونان إضافة إلى بريطانيا دورًا بارزًا في الضغط على ، لتحقيق التمديد لـ 16 شهرًا لليونيفيل إضافة إلى عام إضافي مخصص لانسحاب القوة المنظم. ورغم التجاذبات التي استمرت لأكثر من شهر، أشارت المصادر الدبلوماسية الأميركية إلى أن التواصل الذي تمّ بين الأميركي ماركو روبيو والفرنسي جان نويل بارو في الساعات الـ 24 الأخيرة شكّل نقطة تحوّل في الموقف الأميركي.وتشير الورقة التي تمّ التمديد على أساسها إلى عدد من النقاط المهمة التي اتفقت عليها وباريس لمنع حصول فراغ أمني على الأرض. وأبرز هذه النقاط موضوع تفعيل الآلية المنصوص عليها في اتفاق وقف الأعمال العدائية بين ولبنان في 27 تشرين الثاني 2024. وتشير المصادر إلى أن هذه الآلية التي تعمل حاليًا بالتعاون مع "اليونيفيل" في نطاق منطقة عملياتها جنوب نهر الليطاني، ستعمد إلى تفعيل قدراتها الحالية ودورها في الرصد والتحقق للمساعدة في ضمان تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها كل من وإسرائيل لا سيما رصد انتهاكات القرار 1701 والإبلاغ عنها.في المحصلة، بين الرأي الأميركي بأن "اليونيفيل" فشلت في الوفاء بالتزاماتها رغم عديدها البالغ 10,500 جندي، وتمويلها السنوي وقدره 500 مليون دولار، والرأي الفرنسي- اللبناني الداعم والمتمسك بوجود "اليونيفيل"، لفتت المصادر الأميركية إلى أن واشنطن تمارس الكثير من الضغوط على لبنان وأن الرسائل الأميركية الأخيرة لم تكن فقط داعمة ومشيدة بقرار غير المسبوق والصعب بنزع سلاح " "، بل دعت بوضوح إلى أنه حان الوقت للجيش اللبناني، الذي لطالما تجنّب المخاطرة ونأى بنفسه عن الصراع مع "الحزب"، ليطرح خطة عملية لبسط سلطة الدولة كاملة. ودعت المصادر الأميركية إلى ضرورة أن يعمد لبنان إلى تلقف الفرصة التي "لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل لتحقيق سيادة الدولة"، خصوصًا وأن واشنطن تبدي استعدادًا كبيرًا لمساندة ودعم الدولة للتقدم بثبات نحو احتكارها السلاح.