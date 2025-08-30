Advertisement

لبنان

"الأحزاب تستعدّ"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
30-08-2025 | 02:15
على الرّغم من الإرباك الحاصل على الصّعيدين السّياسي والأمني والمصير المجهول الّذي ينتظر البلد، إلّا أنّ كافة الأحزاب السّياسيّة بدأت "تزييت" ماكيناتها الإنتخابيّة تحضيراً للإنتخابات الّتي من المفترض أن تجري في أيار 2026.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

خاص "لبنان 24"

