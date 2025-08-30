"الأحزاب تستعدّ"

على الرّغم من الإرباك الحاصل على الصّعيدين السّياسي والأمني والمصير المجهول الّذي ينتظر البلد، إلّا أنّ كافة الأحزاب السّياسيّة بدأت "تزييت" ماكيناتها الإنتخابيّة تحضيراً للإنتخابات الّتي من المفترض أن تجري في أيار 2026.

