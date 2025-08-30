Advertisement

لبنان

شبكات دعارة في محيط المطار.. إليكم هويّة "المتورط"!

Lebanon 24
30-08-2025 | 02:12
A-
A+
Doc-P-1410853-638921420942821470.jpg
Doc-P-1410853-638921420942821470.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
Advertisement

متابعةً لجهودها المتواصلة لضبط الجرائم المنظمة وصون المجتمع من الآفات الخطرة، أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة – مكتب بعبدا بتاريخ 28-8-2025، اللبناني (ح.ي.) الملقب بـ"أبو جاد"، في محلة التيرو – محيط مطار بيروت، بجرم إدارة شبكات دعارة تنشط بين الضاحية وجونية.


وتبيّن أنّ بحقه مذكرة توقيف غيابية وبلاغ بحث وتحرٍ بالجرم ذاته، وهو شريك الموقوف (ج. إ.) الملقب "زوزو نظيرة".


وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
حملة أمنية تطال شبكات الدعارة والمتورطين بتسهيلها... هذا ما حصل
lebanon 24
30/08/2025 11:21:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية الليبية: الجهات المختصة تباشر التحقيقات لتحديد هوية المتورطين وضبطهم
lebanon 24
30/08/2025 11:21:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة في لبنان.. صورة لفتاة قاصر تُدير "شبكة دعارة"
lebanon 24
30/08/2025 11:21:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"تجسس صيني" في أميركا.. معلومات سرية وهذه هوية المتورطين
lebanon 24
30/08/2025 11:21:40 Lebanon 24 Lebanon 24

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة

المديرية العامة لأمن الدولة

المديرية العامة

قسم الإعلام

مطار بيروت

أمن الدولة

مديرية ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:10 | 2025-08-30
04:01 | 2025-08-30
04:00 | 2025-08-30
03:42 | 2025-08-30
03:30 | 2025-08-30
03:15 | 2025-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24