شبكات دعارة في محيط المطار.. إليكم هويّة "المتورط"!

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

Advertisement

متابعةً لجهودها المتواصلة لضبط الجرائم المنظمة وصون المجتمع من الآفات الخطرة، – مكتب بتاريخ 28-8-2025، اللبناني (ح.ي.) الملقب بـ"أبو جاد"، في محلة التيرو – محيط ، بجرم إدارة شبكات دعارة تنشط بين الضاحية وجونية. متابعةً لجهودها المتواصلة لضبط الجرائم المنظمة وصون المجتمع من الآفات الخطرة، – مكتب بتاريخ 28-8-2025، اللبناني (ح.ي.) الملقب بـ"أبو جاد"، في محلة التيرو – محيط ، بجرم إدارة شبكات دعارة تنشط بين الضاحية وجونية.





وتبيّن أنّ بحقه مذكرة توقيف غيابية وبلاغ بحث وتحرٍ بالجرم ذاته، وهو شريك الموقوف (ج. إ.) الملقب "زوزو نظيرة".