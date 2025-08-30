Advertisement

لبنان

"مزارع الأسماك" في لبنان.. قطاع مُتضرر والخسائر كبيرة

Lebanon 24
30-08-2025 | 02:47
Doc-P-1410865-638921445627404796.jpg
Doc-P-1410865-638921445627404796.jpg photos 0
خلال مرات عديدة ومتكررة، استهدف العدو الإسرائيلي في بلدة الناقورة بواسطة القنابل، صيادي الأسماك المتواجدين عند الشاطئ هناك لإلتقاط ما تيسر لهم من "رزق". 
الهدف من هذه الاعتداءات واضح ولا لبس فيه، وهو إخافة الصيادين ومنعهم من التواجد على الشاطئ البحري، لاسيما في نقطة قريبة من الحدود.
 

حوادث عديدة سلطت الضوء على المخاطر التي يواجهها صيادو جنوب لبنان، في حين أنَّ هناك تهديداً آخر يطال الأسماك ويرتبط بالصيد الجائر واستخدام "الديناميت". الأمرُ هذا دفع بصيادي الأسماك في الزهراني للدعوة إلى اعتصامٍ يوم غدٍ الأحد في ميناء الزيزي - الصرفند، لوقف التجاوزات القائمة.
 

ما يحمله المعتصمون من مطالب يعتبر ضرورياً، لكنّ الحرب التي واجهها لبنان أواخر العام الماضي 2024 ساهمت إلى حد كبير في ضرب قطاع حيوي على صعيد الثروة السمكية في لبنان.
 

فعلياً، فإنّ ما يسمى بـ"المزارع السمكية" كانت من أكثر المتضررين جراء الحرب، إذ كشف تقييم متعلق بأضرار وخسائر الزراعة أن الأحداث التي شهدها لبنان أسفرت عن تضرر 14 مزرعة سمكية جزئياً بينما دُمرت 13 مزرعة بالكامل في عدد من المحافظات منها النبطية، بعلبك الهرمل وغيرها.
 

البيانات المنشورة خلال نيسان عام 2025 كشفت أنّ ما حصل أدى إلى إنخفاض "الإستزراع السمكي" من حوالى 1100 طن إلى حوالى 730 طن، ما يشير إلى خسائر تقدر بـ370 طناً تناهز الـ1 مليون دولار، ناهيك عن خسائر مباشرة بقيمة تتجاوز الـ500 ألف دولار.
 

الأمر لم يقتصر أيضاً على إصابة تلك المزارع، بل شمل أيضاً تضرر قوارب للصيد، إذ تم تدمير عدد منها في جنوب لبنان لاسيما في الناقورة. 
 

وللعلم، فإن الصيد البحري توقف في الناقورة بشكل خاص خلال الحرب الأخيرة، ما أسفر عن خسائر كبيرة على صعيد كميات الأسماك المستخرجة من البحر.
 

وبما أن الخطر ما زال قائماً في الجنوب بسبب الضربات الإسرائيلية، يبقى قطاع صيد الأسماك والمزارع السمكية من أكثر القطاعات التي تعاني فيما القدرة على النهوض مجدداً تحتاج إلى دعم كبير للعودة الجيدة والقوية. 
