لاحظ العديد من المتابعين عودة "الرئيس الفخري" ل" " الرئيس الى المشاركة وبقوة في الزيارات التي يقوم بها خلفه النائب الى عدد من المناطق وكان آخرها يوم أمس في .واعتبر المتابعون ان يستنجد في كل مرة وقبل كل استحقاق بالرئيس عون في مسعى منه لاعادة شد عصب " " عقب الاخفاقات الكبيرة التي اصابته منذ تولي باسيل رئاسته.واليوم ومع التبدلات الكبيرة في التحالفات وفك ارتباطه ب" " بات باسيل في وضع صعب مسيحياً يحتاج فيه اكثر من اي وقت مضى الى شد العصب، لا سيما واننا على ابواب استحقاق انتخابي قد يشهد الكثير من التبدلات.