لبنان
باسيل يستنجد بـ"الجنرال".. الوضع صعب
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
30-08-2025
|
03:15
لاحظ العديد من المتابعين عودة "الرئيس الفخري" ل"
التيار الوطني الحر
" الرئيس
ميشال عون
الى المشاركة وبقوة في الزيارات التي يقوم بها خلفه النائب
جبران باسيل
الى عدد من المناطق
اللبنانية
وكان آخرها يوم أمس في
زحلة
.
واعتبر المتابعون ان
باسيل
يستنجد في كل مرة وقبل كل استحقاق بالرئيس عون في مسعى منه لاعادة شد عصب "
التيار
" عقب الاخفاقات الكبيرة التي اصابته منذ تولي باسيل رئاسته.
واليوم ومع التبدلات الكبيرة في التحالفات وفك ارتباطه ب"
حزب الله
" بات باسيل في وضع صعب مسيحياً يحتاج فيه اكثر من اي وقت مضى الى شد العصب، لا سيما واننا على ابواب استحقاق انتخابي قد يشهد الكثير من التبدلات.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
التيار الوطني الحر
التيار الوطني
جبران باسيل
الرئيس عون
ميشال عون
اللبنانية
حزب الله
رئيس عون
تابع
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
