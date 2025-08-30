Advertisement

لبنان

باسيل يستنجد بـ"الجنرال".. الوضع صعب

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
30-08-2025 | 03:15
Doc-P-1410870-638921457415468893.jpg
Doc-P-1410870-638921457415468893.jpg photos 0
لاحظ العديد من المتابعين عودة "الرئيس الفخري" ل"التيار الوطني الحر" الرئيس ميشال عون الى المشاركة وبقوة في الزيارات التي يقوم بها خلفه النائب جبران باسيل الى عدد من المناطق اللبنانية وكان آخرها يوم أمس في زحلة.
واعتبر المتابعون ان باسيل يستنجد في كل مرة وقبل كل استحقاق بالرئيس عون في مسعى منه لاعادة شد عصب "التيار" عقب الاخفاقات الكبيرة التي اصابته منذ تولي باسيل رئاسته.
 واليوم ومع التبدلات الكبيرة في التحالفات وفك ارتباطه ب"حزب الله" بات باسيل في وضع صعب مسيحياً يحتاج فيه اكثر من اي وقت مضى الى شد العصب، لا سيما واننا على ابواب استحقاق انتخابي قد يشهد الكثير من التبدلات.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
