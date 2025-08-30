30
لبنان
غداً.. إليكم موعد كلمة برّي
Lebanon 24
30-08-2025
|
03:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
لمناسبة الذكرى الـ47 لجريمة تغييب
سماحة
الإمام
السيد موسى الصدر
ورفيقيه فضيلة الشيخ
محمد يعقوب
والإعلامي
عباس بدر الدين
، يوجه
رئيس مجلس النواب نبيه بري
كلمة متلفزة في تمام الساعة الـ3
من بعد
ظهر يوم غد الأحد الواقع فيه 31 آب 2025.
للشهر المقبل… إليكم مواعيد عمل أمانات السجل العقاري في جبل لبنان
Lebanon 24
للشهر المقبل… إليكم مواعيد عمل أمانات السجل العقاري في جبل لبنان
06:14 | 2025-08-30
30/08/2025 06:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... جولة لباسيل في جزين
Lebanon 24
بالصور... جولة لباسيل في جزين
06:09 | 2025-08-30
30/08/2025 06:09:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مشيدًا بقرار حصر السلاح… المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: ندعو للالتفاف حول الحكومة
Lebanon 24
مشيدًا بقرار حصر السلاح… المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: ندعو للالتفاف حول الحكومة
06:08 | 2025-08-30
30/08/2025 06:08:46
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف سيكون طقس آخر أيام آب؟
Lebanon 24
كيف سيكون طقس آخر أيام آب؟
05:49 | 2025-08-30
30/08/2025 05:49:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الاقتصاد: القطاع الخاص هو الذي سيقود مرحلة النهوضِ المقبلة
Lebanon 24
وزير الاقتصاد: القطاع الخاص هو الذي سيقود مرحلة النهوضِ المقبلة
05:45 | 2025-08-30
30/08/2025 05:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
