Advertisement

لبنان

غداً.. إليكم موعد كلمة برّي

Lebanon 24
30-08-2025 | 03:42
A-
A+
Doc-P-1410879-638921473994456371.jpg
Doc-P-1410879-638921473994456371.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لمناسبة الذكرى الـ47 لجريمة تغييب سماحة الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه فضيلة الشيخ محمد يعقوب والإعلامي عباس بدر الدين، يوجه رئيس مجلس النواب نبيه بري كلمة متلفزة في تمام الساعة الـ3 من بعد ظهر يوم غد الأحد الواقع فيه 31 آب 2025.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إليكم موعد وجدول الامتحانات الرسمية غدًا
lebanon 24
30/08/2025 13:19:00 Lebanon 24 Lebanon 24
غدًا.. كلمة لنعيم قاسم
lebanon 24
30/08/2025 13:19:00 Lebanon 24 Lebanon 24
كلمة لأمين عام "حزب الله" في هذا الموعد
lebanon 24
30/08/2025 13:19:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم موعد انطلاق رالي لبنان الدولي الـ47
lebanon 24
30/08/2025 13:19:00 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

السيد موسى الصدر

عباس بدر الدين

محمد يعقوب

موسى الصدر

الشيخ محمد

السيد موسى

بدر الدين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:14 | 2025-08-30
06:09 | 2025-08-30
06:08 | 2025-08-30
05:49 | 2025-08-30
05:45 | 2025-08-30
05:36 | 2025-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24