غداً.. إليكم موعد كلمة برّي

لمناسبة الذكرى الـ47 لجريمة تغييب الإمام ورفيقيه فضيلة الشيخ والإعلامي ، يوجه كلمة متلفزة في تمام الساعة الـ3 ظهر يوم غد الأحد الواقع فيه 31 آب 2025.