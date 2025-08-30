Advertisement

لبنان

انطلاق النسخة الاولى من مهرجان بيبلوس الدولي للافلام في السوق القديم

Lebanon 24
30-08-2025 | 04:01
انطلقت النسخة الأولى من مهرجان بيبلوس الدولي للأفلام (BIFF) في حديقة الحرفيين – السوق القديم في جبيل، برعاية وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار، وبالتعاون مع بلدية جبيل - بيبلوس.
وشارك في الافتتاح المدير العام للآثار سركيس الخوري، رئيس بلدية جبيل – بيبلوس الدكتور جوزف الشامي، رئيس بلدية عمشيت الدكتور جوزف الخوري، مسؤولة منطقة جبل لبنان الشمالي في وزارة الثقافة تانيا زافين ورئيس مهرجانات بيبلوس الدولية المحامي رافاييل صفير، إلى جانب عدد من السفراء، وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير.


كذلك، حضر الافتتاح المخرج فيليب عرقتنجي وأعضاء لجنة التحكيم: الفنانة جوليا قصار، المخرج جوزيف الشمالي، المخرج سام لحود، الممثلة ستيفاني عوض الله، المخرجة إيزابيل الزغندي، والممثل أسعد رشدان، إلى جانب عدد من الجمعيات، والوسطين الفني والثقافي والإعلامي، وممثلين عن قطاعات مختلفة.
 

وافتتحت رئيسة لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية للأفلام ألكسندرا كرم الحفل بكلمة قالت فيها: "نحن فخورون بانطلاق النسخة الأولى من مهرجان بيبلوس الدولي للأفلام، الذي يعكس التزامنا بتعزيز الحركة السينمائية في لبنان وإبراز جبيل كوجهة ثقافية عالمية".


أيضاً، ألقى نائبها أنطوان صفير كلمة عبّر فيها عن اعتزازه، بالمشاركة في هذه المبادرة، وأوضح تطلعه لأن يصبح المهرجان منصة دائمة لدعم السينما اللبنانية والعالمية، وتعزيز مكانة جبيل كمدينة تجمع بين الفن والثقافة.


وتحدث الشامي عن فخره بانطلاق المهرجان في جبيل وأمله في أن تصبح المدينة منصة عالمية للسينما تشبه Festival de Cannes و"أن تشكّل منبراً للإبداع السينمائي المحلي والعالمي. ومن هنا ننطلق واثقين بأنّ بيبلوس قادرة على الوصول إلى العالمية، لأنّ السينما لغة إنسانية جامعة، تُقرّب بين الشعوب وتبني جسوراً بين الثقافات".

وأكد المدير العام سركيس الخوري على أهمية الحفاظ على التراث الأثري لجبيل، مشيرًا إلى "التعاون مع متحف اللوفر لإنجاز فيلم يوضح كيفية اكتشاف المدينة عبر الحضارات"، موضحًا أن "الإجراءات الصارمة التي تتخذها المديرية تهدف لحماية هذا الإرث للأجيال القادمة".

وأشاد رافاييل صفير بجهود اللجنة المنظمة، مشيرًا إلى دعم المديرية العامة للآثار وبلدية جبيل، معربًا عن أمله في أن يصبح المهرجان جزءًا دائمًا من نشاطات مهرجانات بيبلوس الدولية.

ويهدف المهرجان، الذي أسسه مجموعة من المتخصصين في السينما والسياحة والأعمال، إلى ترسيخ مكانة جبيل كوجهة ثقافية رائدة، عبر عرض مجموعة متنوعة من الأفلام المحلية والدولية، وفتح مساحة للتبادل الثقافي من خلال العروض والندوات وورش العمل التي تستكشف دور السينما وتأثيرها على الثقافة والمجتمع والفنون.

ويُذكر أنّ فعاليات مهرجان بيبلوس الدولي للأفلام ستتواصل على مدى ثلاثة أيام متتالية، لغاية ٣١ آب الحاليانطلاق ، لتمنح الجمهور أمسيات سينمائية وثقافية فريدة في قلب مدينة جبيل.

 
تابع
