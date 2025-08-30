انطلاق النسخة الاولى من مهرجان بيبلوس الدولي للافلام في السوق القديم

انطلقت النسخة الأولى من مهرجان بيبلوس الدولي للأفلام (BIFF) في حديقة الحرفيين – السوق القديم في ، برعاية وزارة الثقافة – للآثار، وبالتعاون مع بلدية جبيل - بيبلوس.

وشارك في الافتتاح للآثار سركيس الخوري، رئيس بلدية جبيل – بيبلوس الدكتور جوزف الشامي، رئيس بلدية عمشيت الدكتور جوزف الخوري، مسؤولة منطقة في وزارة الثقافة تانيا زافين ورئيس مهرجانات بيبلوس الدولية المحامي رافاييل صفير، إلى جانب عدد من السفراء، وأعضاء والمخاتير.





كذلك، حضر الافتتاح المخرج فيليب عرقتنجي وأعضاء لجنة التحكيم: الفنانة جوليا قصار، المخرج جوزيف الشمالي، المخرج سام ، الممثلة ستيفاني عوض الله، المخرجة إيزابيل الزغندي، والممثل أسعد رشدان، إلى جانب عدد من الجمعيات، والوسطين الفني والثقافي والإعلامي، وممثلين عن قطاعات مختلفة.





وافتتحت رئيسة لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية للأفلام ألكسندرا كرم الحفل بكلمة قالت فيها: "نحن فخورون بانطلاق النسخة الأولى من مهرجان بيبلوس الدولي للأفلام، الذي يعكس التزامنا بتعزيز الحركة السينمائية في وإبراز جبيل كوجهة ثقافية عالمية".





أيضاً، ألقى نائبها أنطوان صفير كلمة عبّر فيها عن اعتزازه، بالمشاركة في هذه المبادرة، وأوضح تطلعه لأن يصبح المهرجان منصة دائمة لدعم السينما والعالمية، وتعزيز مكانة جبيل كمدينة تجمع بين الفن والثقافة.