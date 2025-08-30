Advertisement

لبنان

نائب في "حزب الله": لن نسلّم السلاح

Lebanon 24
30-08-2025 | 04:21
A-
A+
Doc-P-1410892-638921507728280935.jpg
Doc-P-1410892-638921507728280935.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين إن "سلاح المقاومة هو سلاح الشرف والكرامة والعزة، وقد حمى السيادة اللبنانية وفرض معادلة ردع على مدى 17 عاماً في مواجهة الغطرسة الأميركية والصهيونية والغربية".
Advertisement
 

وفي تصريح له، قال عز الدين: "العدو الإسرائيلي وبغطاء وأوامر أميركية، لم يلتزم بوقف النار الذي جرى توقيعه أواخر تشرين الثاني الماضي، وتجاوزه دون أن يعير له أي اهتمام، وذلك بالتنسيق مع الأميركيين والفرنسيين لأنهما شاهدا بأم العين كل الممارسات وكل الاعتداءات والخروقات والقتل اليومي الذي يحصل، دون أن يقدما  اعتراضا على أفعاله، إلى أن وصلنا اليوم إلى ردود العدو بعد الأوراق الثلاث التي أتى بها المندوب الأميركي توماس برّاك، والتي يطالب فيها يشكل واضح بنزع سلاح المقاومة".


ولفت إلى أن زيارة باراك وأورتاغوس ووفد الكونغرس الأميركي في وقت واحد، تمثّل حضوراً لمختلف أركان النظام في أميركا، النظام المهتم بتأمين أمن إسرائيل وإبعاد أي تهديد عنها لنتمكن من تحقيق أهدافها، وقال: الهم الوحيد لهذه الإدارة الأمريكية وللسلطة الحاكمة في لبنان هو كيفية نزع سلاح المقاومة وعناصر القوة المتبقية في لبنان، ليصبح بلدنا مكشوفاً أمام العدو الإسرائيلي.


وأضاف: "يريدون من خلال ما يمارسونه ومن خلال هذه الضغوط على الحكومة والسلطة السياسية في لبنان، أن ينزعوا قدرتنا وقوتنا، ما يتيح للعدو القدرة على اجتياح لبنان، إنطلاقاً من مشروع إسرائيل الكبرى الذي لم يعد حلماً بالنسبة لهم، وقد رسموا خارطته ويعملون حاليًا على تهجير أهل غزة، وإنهاء فكرة قيام دولة فلسطينية، بانسجام تام مع مشروع تحدثوا عنه عام 2018 عندما أصدروا قراراً يقضي بيهودية الدولة العبرية، وما يعنيه ذلك من عدم وجود أي جنس أو عرق آخر في هذه الدولة".

زحتك" "أعلنا كأبناء المنطقة وأبناء المقاومة بأننا لن نسلم السلاح، وندعو الحكومة بعد أن وصلها رد الكيان الذي لم يحمل سوى المصالح الإسرائيلية وتأمين الأمن الإسرائيلي، إلى أن تقف وتتأمل ماذا حصل، وتعيد النظر مجدداً بقرار نزع السلاح، لأن هذا السلاح هو سلاح القوة للبنان وسلاح الدفاع عن لبنان".
 
 
مواضيع ذات صلة
نائب "حزب الله": سلاح "المقاومة" لن يُسلَّم
lebanon 24
30/08/2025 13:19:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" في فيديو جديد: "لن نُسلّمَ السلاح"
lebanon 24
30/08/2025 13:19:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": لن نُسلّم السلاح ونرفض نقاش الإستراتيجية قبل الانسحاب
lebanon 24
30/08/2025 13:19:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في "حزب الله": لن نُسلّم سلاحنا
lebanon 24
30/08/2025 13:19:21 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الأميركيين

الإسرائيلي

اللبنانية

المقاومة

إسرائيل

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:14 | 2025-08-30
06:09 | 2025-08-30
06:08 | 2025-08-30
05:49 | 2025-08-30
05:45 | 2025-08-30
05:36 | 2025-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24