نائب في "حزب الله": لن نسلّم السلاح

قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين إن "سلاح هو سلاح الشرف والكرامة والعزة، وقد حمى السيادة وفرض معادلة ردع على مدى 17 عاماً في مواجهة الغطرسة الأميركية والصهيونية والغربية".

وفي تصريح له، قال عز الدين: "العدو وبغطاء وأوامر أميركية، لم يلتزم بوقف النار الذي جرى توقيعه أواخر تشرين الثاني الماضي، وتجاوزه دون أن يعير له أي اهتمام، وذلك بالتنسيق مع والفرنسيين لأنهما شاهدا بأم كل الممارسات وكل الاعتداءات والخروقات والقتل اليومي الذي يحصل، دون أن يقدما اعتراضا على أفعاله، إلى أن وصلنا اليوم إلى ردود العدو بعد الأوراق الثلاث التي أتى بها المندوب الأميركي توماس برّاك، والتي يطالب فيها يشكل واضح بنزع سلاح المقاومة".





ولفت إلى أن زيارة باراك وأورتاغوس ووفد الكونغرس الأميركي في وقت واحد، تمثّل حضوراً لمختلف أركان النظام في أميركا، النظام المهتم بتأمين أمن وإبعاد أي تهديد عنها لنتمكن من تحقيق أهدافها، وقال: الهم الوحيد لهذه الإدارة الأمريكية وللسلطة الحاكمة في هو كيفية نزع سلاح المقاومة وعناصر القوة المتبقية في لبنان، ليصبح بلدنا مكشوفاً أمام العدو الإسرائيلي.





وأضاف: "يريدون من خلال ما يمارسونه ومن خلال هذه الضغوط على الحكومة والسلطة السياسية في لبنان، أن ينزعوا قدرتنا وقوتنا، ما يتيح للعدو القدرة على اجتياح لبنان، إنطلاقاً من مشروع إسرائيل الكبرى الذي لم يعد حلماً بالنسبة لهم، وقد رسموا خارطته ويعملون حاليًا على تهجير أهل غزة، وإنهاء فكرة قيام دولة فلسطينية، بانسجام تام مع مشروع تحدثوا عنه عام 2018 عندما أصدروا قراراً يقضي بيهودية الدولة العبرية، وما يعنيه ذلك من عدم وجود أي جنس أو عرق آخر في هذه الدولة".



