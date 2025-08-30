30
لبنان
نائب في "حزب الله": لن نسلّم السلاح
Lebanon 24
30-08-2025
|
04:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين إن "سلاح
المقاومة
هو سلاح الشرف والكرامة والعزة، وقد حمى السيادة
اللبنانية
وفرض معادلة ردع على مدى 17 عاماً في مواجهة الغطرسة الأميركية والصهيونية والغربية".
وفي تصريح له، قال عز الدين: "العدو
الإسرائيلي
وبغطاء وأوامر أميركية، لم يلتزم بوقف النار الذي جرى توقيعه أواخر تشرين الثاني الماضي، وتجاوزه دون أن يعير له أي اهتمام، وذلك بالتنسيق مع
الأميركيين
والفرنسيين لأنهما شاهدا بأم
العين
كل الممارسات وكل الاعتداءات والخروقات والقتل اليومي الذي يحصل، دون أن يقدما اعتراضا على أفعاله، إلى أن وصلنا اليوم إلى ردود العدو بعد الأوراق الثلاث التي أتى بها المندوب الأميركي توماس برّاك، والتي يطالب فيها يشكل واضح بنزع سلاح المقاومة".
ولفت إلى أن زيارة باراك وأورتاغوس ووفد الكونغرس الأميركي في وقت واحد، تمثّل حضوراً لمختلف أركان النظام في أميركا، النظام المهتم بتأمين أمن
إسرائيل
وإبعاد أي تهديد عنها لنتمكن من تحقيق أهدافها، وقال: الهم الوحيد لهذه الإدارة الأمريكية وللسلطة الحاكمة في
لبنان
هو كيفية نزع سلاح المقاومة وعناصر القوة المتبقية في لبنان، ليصبح بلدنا مكشوفاً أمام العدو الإسرائيلي.
وأضاف: "يريدون من خلال ما يمارسونه ومن خلال هذه الضغوط على الحكومة والسلطة السياسية في لبنان، أن ينزعوا قدرتنا وقوتنا، ما يتيح للعدو القدرة على اجتياح لبنان، إنطلاقاً من مشروع إسرائيل الكبرى الذي لم يعد حلماً بالنسبة لهم، وقد رسموا خارطته ويعملون حاليًا على تهجير أهل غزة، وإنهاء فكرة قيام دولة فلسطينية، بانسجام تام مع مشروع تحدثوا عنه عام 2018 عندما أصدروا قراراً يقضي بيهودية الدولة العبرية، وما يعنيه ذلك من عدم وجود أي جنس أو عرق آخر في هذه الدولة".
زحتك" "أعلنا كأبناء المنطقة وأبناء المقاومة بأننا لن نسلم السلاح، وندعو الحكومة بعد أن وصلها رد الكيان الذي لم يحمل سوى المصالح
الإسرائيلية
وتأمين الأمن الإسرائيلي، إلى أن تقف وتتأمل ماذا حصل، وتعيد النظر مجدداً بقرار نزع السلاح، لأن هذا السلاح هو سلاح القوة للبنان وسلاح الدفاع عن لبنان".
