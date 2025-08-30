"العمالي العام" في ذكرى تغييب الإمام الصدر: نفتقد اليوم هامة وطنية كبيرة

أصدر الإتحاد العمالي العام في بياناً قال فيه إن "لبنان يفتقد الإمام الذي شكل هامة وطنية كبيرة لعبت دوراً محورياً في مكافحة الفوضى والحرب والعصبيات".

وذكر الإتحاد أنَّ "الإمام كان الداعي الى التآلف والمحبة والعيش بكرامة في مجتمع واحد وفي إعلان لبنان وطن التلاقي والتسامح والحضارة"، وأضاف: "كم نحتاج إلى الصدر في هذه الأيام وكم نحتاج عودته وأفكاره ورؤيته لبناء دولة الأمان والإيمان بالدولة. لطالما حذّر الإمام من التشرذم والتقوقع والتفتت ولطالما حذّر أيضاً من اسرائيل وعدوانها واحتلالها للأرض والعربية".

وأكمل: "إننا وفي غياب المرجعية العظمى، نؤكد ثوابتها الوطنية في مقاومة المحتل وتحرير الأرض، كل شبر من الأرض، وقف الإعتداءات واحترام سيادة لبنان واستقلاليته، عودة الأهالي الى قراهم والبدء بالإعمار، ودعم التي ما فتئت تقدم بكل السبل المتاحة".