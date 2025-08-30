Advertisement

لبنان

"العمالي العام" في ذكرى تغييب الإمام الصدر: نفتقد اليوم هامة وطنية كبيرة

Lebanon 24
30-08-2025 | 05:13
أصدر الإتحاد العمالي العام في لبنان بياناً قال فيه إن "لبنان يفتقد الإمام موسى الصدر الذي شكل هامة وطنية كبيرة لعبت دوراً محورياً في مكافحة الفوضى والحرب والعصبيات".
وذكر الإتحاد أنَّ "الإمام الصدر كان الداعي الى التآلف والمحبة والعيش بكرامة في مجتمع واحد وفي إعلان لبنان وطن التلاقي والتسامح والحضارة"، وأضاف: "كم نحتاج إلى الصدر في هذه الأيام وكم نحتاج عودته وأفكاره ورؤيته لبناء دولة الأمان والإيمان بالدولة. لطالما حذّر الإمام من التشرذم والتقوقع والتفتت ولطالما حذّر أيضاً من اسرائيل وعدوانها واحتلالها للأرض اللبنانية والعربية".
وأكمل: "إننا وفي غياب المرجعية العظمى، نؤكد ثوابتها الوطنية في مقاومة المحتل وتحرير الأرض، كل شبر من الأرض، وقف الإعتداءات واحترام سيادة لبنان واستقلاليته، عودة الأهالي الى قراهم والبدء بالإعمار، ودعم المؤسسة العسكرية التي ما فتئت تقدم الشهداء بكل السبل المتاحة".
 

وختم: "نسأل الله أن يعيد الإمام المغيب مع رفيقيه سليماً معافى الى ربوع وطن يفتقده ويسعى اليه والى الفكر النيّر كل يوم ولحظة ونؤكد على صوابية وحكمة قائد مسيرة الإمام، رئيس السلطة التشريعية وسلطة الإعتدال والحوار، دولة الرئيس نبيه بري".
 
 
