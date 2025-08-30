جشي: نحن اليوم متمسكون بسلاح المقاومة أكثر من أي وقت مضى

Advertisement

وأشار إلى أنه "في الوقت الذي ترسل فيه أميركا الموفدين لتظهر بدور الوسيط بين والعدو ، تدعم الكيان بكل الإمكانيات لقتل اللبنانيين وتدمير بيوتهم وأرزاقهم".وقال: "إن الأميركي والإسرائيلي يتبادلان الأدوار من أجل إخضاع شعبنا وحكومتنا، فالعدو الإسرائيلي يقوم بالقتل والتدمير والإعتداء اليومي ليضغط علينا في الميدان، والأميركي يتظاهر بدور الوسيط ويمارس الضغط على أركان الدولة، ويجاهر بأنه يريد سحب السلاح الذي يهدد أمن ".ورأى أنه "ما لم يستطع أن يحققه العدو خلال حرب الـ 66 يوماً الأخيرة على لبنان، من على وتجريدها من سلاحها، يسعى الأميركي الماكر والمخادع لتحقيقه من خلال الضغط على وإطلاق الوعود الزائفة للشعب بالأمن والرّفاه، خاصة وأن تاريخه مليء بالخداع والتنصل من الوعود التي يقطعها بعد أن يحصل على ما يريد مسبقاً، فعندما يفاوض يكون قراره بأن يحصل على ما يريده مسبقاً، ويعطي وعوداً بالمقابل ثم يتنصل منها بطريقة ما، وكأن شيئا لم يكن".تابع: "أميركا وإسرائيل لن تتنازلا عن مطالبهما وأطماعهما".وأسف لمسارعة الحكومة إلى تبني ورقة الوصاية الأمرييية تحت الضغط والوعود الزائفة، ولقيامها مؤخراً بإطلاق سجين إسرائيلي دون مقابل رغم أن لدى العدو أسرى لبنانيين، وقال: "فليكن واضحاً في ظل البلطجة الأميركية وكلام عن أن ساحة إسرائيل صغيرة، وفي ظل التجبر والإجرام الإسرائيلي وكلام عن دور له في إنشاء إسرائيل الكبرى، نحن اليوم متمسكون بسلاح المقاومة أكثر من أي وقت مضى".وختم بالتشديد على أن "كلفة التمسك بالسلاح مهما بلغ ثمنها، تبقى أقل بكثير من كلفة تسليم هذا السلاح لما يعنيه ذلك من تسليم رقابنا إلى العدو الإسرائيلي، خاصة وأن عاجزة عن حماية أرضها وشعبها، وعاجزة عن منع هذا العدو من الاعتداء اليومي على لبنان".