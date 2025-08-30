Advertisement

لبنان

بشأن موقفه من التطورات السياسية.. توضيح من مكتب وزير المالية

Lebanon 24
30-08-2025 | 05:21
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير المالية ياسين جابر التوضيح التالي: "منذ فترة وبعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، تتداول بأخبار تارة مجتزأة وتارة مفبركة مضللة حيال موقف وزير المالية ياسين جابر من التطورات السياسية الراهنة".
وأشار إلى أنه "رغم النفي لما يتم نسبه خطأ ومشوهاً، ورغم تأكيد الوزير جابر مراراً وبوضوح على موقفه في أكثر من مناسبة الداعم لاستعادة الدولة سيادتها حتى آخر شبر من أراضيها التي لا تزال محتلة من قبل اسرائيل، وحفظ كرامة الجنوبيين وكل المتضررين من اعتداءاتها المستمرة والمتمادية، والتعويض عليهم، ورفض كل موقف داعم للاعتداءات أو يجد تبريراً لها، لا تزال هذه الوسائل مصرة على اختلاق الأخبار والتمادي في فبركتها وفق أهوائها"

واعتبر أنه "وعليه، لا يمكن أن نجد تفسيراً لذلك إلا أن الغاية الوحيدة هي التضليل والتشويش التي لا تغيّر في الحقيقة الثابتة وفي القناعات بشيء"
