لماذا وجود "اليونيفيل" مهم؟ تقريرٌ يتحدث

وفي تقريرها الذي ترجمهُ ""، ذكرت الصحيفة أنَّ مجلس الأمن الدولي صوّت، الخميس، على تجديد ولاية قوة المؤقتة في لبنان للمرة الأخيرة، مما يضمن تقليص عددها اعتباراً من كانون الأول 2026، وأضاف: "كان مستقبل قوات اليونيفيل، التي أنشأها مجلس الأمن الدولي قبل نحو 5 عقود، موضع نقاش لفترة. تأسست اليونيفيل عام 1978 لمراقبة انسحاب من جنوب لبنان، ولعبت دوراً مهما في دعم السلام والأمن، وساعدت الحكومة سلطتها. منذ بداية حرب غزة، تعرضت قواعد اليونيفيل لهجمات متكررة من القوات ، بينما سعت تل أبيب، بالتوازي مع هجماتها، إلى الضغط لإنهاء ولاية البعثة".وتابع: "عندما هاجمت إسرائيل قاعدةً لليونيفيل في تشرين الأول الماضي، صرّحت تركيا بأن دور القوة أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ كانت تل أبيب تسعى لتوسيع نطاق حربها في المنطقة. تُساهم تركيا في اليونيفيل منذ عام 2006، مُقدّمةً دعماً أساسياً للعمليات البرية والبحرية. مع هذا، يُجدّد البرلمان التركي سنوياً تفويض استمرار نشر قواتها ضمن البعثة".وأكمل: "يُنظر إلى اليونيفيل على نطاق واسع على أنها قوة حفظ سلام أساسية بين إسرائيل ولبنان وحزب الله. وبينما واصلت عدة دول غربية، التي يزداد إحباطها من تصرفات إسرائيل المزعزعة للاستقرار في المنطقة، دعم البعثة، كثفت إسرائيل جهودها للضغط على - التي أثارت بالفعل شكوكاً حول جدوى اليونيفيل من حيث التكلفة وخفضت تمويلها - لإغلاقها. ورغم أن بعض المسؤولين ، مثل توم باراك، السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى ، قد أكدوا على أهمية البعثة، إلا أن واشنطن وافقت على إنهاء تفويضها".وتابع: "تعمل إسرائيل على تقويض اليونيفيل ونزع الشرعية عن مهمتها كجزء من استراتيجيتها الأوسع تجاه لبنان. اليونيفيل ليست مجرد بعثة مراقبة، بل هي بالسلام والدبلوماسية في منطقة تُهددها إسرائيل. لهذا، فإن إنهاء ولاية هذه البعثة يخدم هدف إسرائيل المتمثل في إغلاق قنوات الضغط الدبلوماسي".وأضاف: "بدلاً من تفكيك البعثة، ينبغي تعزيزها لدعم الجيش اللبناني، الذي لم يُحكم سيطرته الكاملة على جنوب البلاد بعد. في هذه الحالة، يُصبح وجود اليونيفيل أكثر أهمية من أي وقت مضى. ومع استمرار إسرائيل في التصرف دون عقاب، قد يُحدث تفكيك قوة حفظ السلام فراغاً أمنياً على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، مما قد يُؤثر سلباً على استقرار . علاوة على ذلك، تُسهم البعثة في إبقاء لبنان على جدول الأعمال الدولي، وهو ما يُفسر جزئياً ضغط إسرائيل على الولايات المتحدة لمعارضة البعثة".