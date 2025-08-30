Advertisement

لبنان

على طريق بلدتي رميش ويارون... هذا ما عثر عليه الجيش بين الصخور

Lebanon 24
30-08-2025 | 05:29
A-
A+
Doc-P-1410910-638921539358883138.jpg
Doc-P-1410910-638921539358883138.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمكّنت دورية من الجيش من تفكيك جهاز تجسّس إسرائيلي مزوّد بكاميرا، كان مُموّهًا بين الصخور على الطريق التي تصل بين بلدتي رميش ويارون في قضاء بنت جبيل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تمشيط بالأسلحة الرشاشة من قبل العدوّ الإسرائيلي باتّجاه بلدتيّ رامية ويارون
lebanon 24
30/08/2025 22:22:03 Lebanon 24 Lebanon 24
على صخرة الروشة.. هذا ما فعله شخصٌ بنفسه
lebanon 24
30/08/2025 22:22:03 Lebanon 24 Lebanon 24
العدوّ الإسرائيلي ألقى قنبلة مضيئة في أجواء بلدة رميش
lebanon 24
30/08/2025 22:22:03 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: الضابط الذي عثر عليه اليوم منتحرا شارك في القتال بقطاع غزة في الأسابيع الماضية
lebanon 24
30/08/2025 22:22:03 Lebanon 24 Lebanon 24

قضاء بنت جبيل

على الطريق

بنت جبيل

إسرائيل

جبيل

دوري

ارون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:00 | 2025-08-30
15:12 | 2025-08-30
14:49 | 2025-08-30
14:47 | 2025-08-30
14:41 | 2025-08-30
14:36 | 2025-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24