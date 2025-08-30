Advertisement

لبنان

سلام خلال اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي: سنستمر في مساعينا في الإصلاح المطلوب

Lebanon 24
30-08-2025 | 05:36
A-
A+
Doc-P-1410912-638921544907498232.jpg
Doc-P-1410912-638921544907498232.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، حيث عقدا خلوة ثنائية قبل انضمام المفتي إلى جلسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.
Advertisement

وخلال اللقاء، قدّم الرئيس سلام التهنئة للمفتي دريان بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وبحث معه في آخر المستجدات والتطورات على الساحة اللبنانية.

وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى ان الرئيس  سلام اكد خلال اللقاء ان "إعادة بناء الدولة ينبغي أن تبقى سمة المرحلة الصعبة والدقيقة التي يمر بها لبنان مهما اشتدت العواصف وتنامت العقبات". 

وقال: "سنستمر في مساعينا في الإصلاح المطلوب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية للنهوض بالدولة ومؤسساتها ورغم الصعوبات والتحديات سيبقى سلاحنا الأقوى الوحدة الوطنية  والإرادة والتصميم والتفاؤل لنصل الى بر الأمان بوطننا الجريح من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، وما تقوم به الحكومة هو لتكريس مفهوم الدولة القوية والعادلة ويصب في مصلحة لبنان واللبنانيين، ومجلس الوزراء لن يألو جهدا في الحفاظ على كل شبر من ارض الوطن".

ونوه دريان بحكمة الرئيس سلام وصبره وجهوده ومساعيه في الاتصالات المحلية والعربية والدولية التي يقوم بها لتذليل المعوقات التي تعترض مسيرة الحكم والحكومة، وابدى حرصه على دعم ومؤازرة الحكومة في عملها الوطني رغم التحديات التي تعانيها من أزمات متلاحقة. 
مواضيع ذات صلة
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: ندين استمرار جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الاسرائيلي في قطاع غزّة
lebanon 24
30/08/2025 22:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزومي: مواقف المجلس الإسلامي الشرعي تمثل خارطة طريق للخلاص الوطني
lebanon 24
30/08/2025 22:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى أشاد بقرار حصر السلاح بيد الدولة: للالتفاف حول الحكومة
lebanon 24
30/08/2025 22:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: نشدد على أهمية مفاعيل المبادرات الإنقاذية لتجنيب لبنان المزيد من الحروب والخراب والدمار
lebanon 24
30/08/2025 22:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

المكتب الإعلامي

الوحدة الوطنية

مجلس الوزراء

الإسرائيلي

الدولة على

اللبنانية

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:00 | 2025-08-30
15:12 | 2025-08-30
14:49 | 2025-08-30
14:47 | 2025-08-30
14:41 | 2025-08-30
14:36 | 2025-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24