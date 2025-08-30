كيف سيكون طقس آخر أيام آب؟

Advertisement

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم، مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية واستقرارها على الساحل والداخل.كما تنشط الرياح خاصة في المناطق الشمالية مع بقاء تشكل الضباب على المرتفعات.- الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى يوم الاثنين.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب: بين 25 و33، بين 24 و32، وزحلة بين 18 و35 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل على الساحل والجبال تنشط الرياح أحيانا في المناطق الداخلية كما يتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية.الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية واستقرارها على الساحل والداخل كما تنشط الرياح خاصة في المناطق الشمالية مع بقاء تشكل الضباب على المرتفعات.الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا حيث يرتفع معها موج البحرمع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.-الحرارة على الساحل من 23 الى 32 درجة ، فوق الجبال من 13 الى 26 درجة ، في الداخل من 14 الى 36 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين 10 و40 كم/س.- الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء على المرتفعات في الفترة المسائية بسبب الضباب.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 45 و75 %.- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.- حرارة سطح الماء: 29°م.- الضغط الجوي: 1015 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 06,10 ساعة غروب الشمس: 07,19