26
o
بيروت
27
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
18
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بالصور... جولة لباسيل في جزين
Lebanon 24
30-08-2025
|
06:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأ رئيس "
التيار الوطني الحر
" النائب
جبران باسيل
جولته في منطقة جزين من
كنيسة
السيدة في
بسري
، يرافقه في الجولة النائب أمل أبو زيد، النائب السابق سليم الخوري، الوزير السابق هيكتور
حجار
، رئيس البلدية دافيد الحلو، الرئيس السابق للبلدية خليل حرفوش، ونائب رئيس
التيار
للشؤون الإدارية غسان
خوري
.
Advertisement
افتتحت الجولة بصلاة أقامها كاهن الرعية، الأب سليم نصار، الذي تحدث عن تاريخ الكنيسة، مشيرًا إلى أن الأيقونة العجائبية الموجودة فيها فريدة من نوعها في
لبنان
.
كما أشار إلى أن تصميم الكنيسة مميز، وأن من بنى هذا الصرح قصد تقديم أرقى ما يمكن من تقدير للعذراء.
وأضاف: "السنديانة في الخارج عمرها ٢٥٠ عام وتشتهر الكنيسة ببساتينها . ادرجت الكنيسة على الخارطة السياحية والايقونتان الموجودتان رسمتا عام ٩٥٨". واشار الى ان سيدة بسري هي ثاني كنيسة رعائية بنيت بعد سيدة ايليج.
مواضيع ذات صلة
بالصور: جولة تفقدية قام بها أدرعي للقرى الدرزية في سوريا
Lebanon 24
بالصور: جولة تفقدية قام بها أدرعي للقرى الدرزية في سوريا
30/08/2025 22:22:29
30/08/2025 22:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان الحر": لا هواء لباسيل
Lebanon 24
"لبنان الحر": لا هواء لباسيل
30/08/2025 22:22:29
30/08/2025 22:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: جولة على المؤسسات الغذائية في السوق التجاري في صور.. وإنذارات بتحسين شروط العمل
Lebanon 24
بالصور: جولة على المؤسسات الغذائية في السوق التجاري في صور.. وإنذارات بتحسين شروط العمل
30/08/2025 22:22:29
30/08/2025 22:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. جولة لوزير الداخلية في دوائر "الأحوال الشخصية"
Lebanon 24
بالصور.. جولة لوزير الداخلية في دوائر "الأحوال الشخصية"
30/08/2025 22:22:29
30/08/2025 22:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
التيار الوطني الحر
التيار الوطني
جبران باسيل
نائب رئيس
التيار
لبنان
جبران
باسيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
15:00 | 2025-08-30
30/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرات إسرائيلية تُحلّق بشكل مكثّف في أجواء الجنوب
Lebanon 24
مسيّرات إسرائيلية تُحلّق بشكل مكثّف في أجواء الجنوب
15:12 | 2025-08-30
30/08/2025 03:12:44
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب "أمل": غدًا سيضع بري النقاط على الحروف
Lebanon 24
نائب "أمل": غدًا سيضع بري النقاط على الحروف
14:49 | 2025-08-30
30/08/2025 02:49:30
Lebanon 24
Lebanon 24
شيخ العقل يبارك تحرّك الهيئات النسائية تضامنًا مع السويداء
Lebanon 24
شيخ العقل يبارك تحرّك الهيئات النسائية تضامنًا مع السويداء
14:47 | 2025-08-30
30/08/2025 02:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال سلام لعمرو دياب؟
Lebanon 24
ماذا قال سلام لعمرو دياب؟
14:41 | 2025-08-30
30/08/2025 02:41:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
موجات برد قوية ومُفاجئة.. استعدوا لموسم شتاء 2025 ـ 2026 وهكذا سيتأثر لبنان بظاهرة "لانينيا"
Lebanon 24
موجات برد قوية ومُفاجئة.. استعدوا لموسم شتاء 2025 ـ 2026 وهكذا سيتأثر لبنان بظاهرة "لانينيا"
12:37 | 2025-08-30
30/08/2025 12:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "حزب الله".. تحذيرٌ إسرائيلي في تقرير
Lebanon 24
بشأن "حزب الله".. تحذيرٌ إسرائيلي في تقرير
16:00 | 2025-08-29
29/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي قصّة جبران باسيل مع سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
هذه هي قصّة جبران باسيل مع سلاح "حزب الله"
09:00 | 2025-08-30
30/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بطاريات ضخمة.. "هذا بديل كهرباء الدولة"
Lebanon 24
بطاريات ضخمة.. "هذا بديل كهرباء الدولة"
01:45 | 2025-08-30
30/08/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شبكات دعارة في محيط المطار.. إليكم هويّة "المتورط"!
Lebanon 24
شبكات دعارة في محيط المطار.. إليكم هويّة "المتورط"!
02:12 | 2025-08-30
30/08/2025 02:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
15:00 | 2025-08-30
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
15:12 | 2025-08-30
مسيّرات إسرائيلية تُحلّق بشكل مكثّف في أجواء الجنوب
14:49 | 2025-08-30
نائب "أمل": غدًا سيضع بري النقاط على الحروف
14:47 | 2025-08-30
شيخ العقل يبارك تحرّك الهيئات النسائية تضامنًا مع السويداء
14:41 | 2025-08-30
ماذا قال سلام لعمرو دياب؟
14:36 | 2025-08-30
اليباس يضرب أشجار لبنان.. هل من خطر جدي؟
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
30/08/2025 22:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
30/08/2025 22:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
30/08/2025 22:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24