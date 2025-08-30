Advertisement

لبنان

بالصور... جولة لباسيل في جزين

Lebanon 24
30-08-2025 | 06:09
بدأ رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل جولته في منطقة جزين من كنيسة السيدة في بسري، يرافقه في الجولة النائب أمل أبو زيد، النائب السابق سليم الخوري، الوزير السابق هيكتور حجار، رئيس البلدية دافيد الحلو، الرئيس السابق للبلدية خليل حرفوش، ونائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان خوري.
افتتحت الجولة بصلاة أقامها كاهن الرعية، الأب سليم نصار، الذي تحدث عن تاريخ الكنيسة، مشيرًا إلى أن الأيقونة العجائبية الموجودة فيها فريدة من نوعها في لبنان.

كما أشار إلى أن تصميم الكنيسة مميز، وأن من بنى هذا الصرح قصد تقديم أرقى ما يمكن من تقدير للعذراء.

وأضاف: "السنديانة في الخارج عمرها ٢٥٠ عام وتشتهر الكنيسة ببساتينها . ادرجت الكنيسة على الخارطة السياحية  والايقونتان الموجودتان رسمتا عام ٩٥٨". واشار الى ان سيدة بسري هي ثاني كنيسة رعائية بنيت بعد سيدة ايليج.


















