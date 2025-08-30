بالصور... جولة لباسيل في جزين

Advertisement

افتتحت الجولة بصلاة أقامها كاهن الرعية، الأب سليم نصار، الذي تحدث عن تاريخ الكنيسة، مشيرًا إلى أن الأيقونة العجائبية الموجودة فيها فريدة من نوعها في .كما أشار إلى أن تصميم الكنيسة مميز، وأن من بنى هذا الصرح قصد تقديم أرقى ما يمكن من تقدير للعذراء.وأضاف: "السنديانة في الخارج عمرها ٢٥٠ عام وتشتهر الكنيسة ببساتينها . ادرجت الكنيسة على الخارطة السياحية والايقونتان الموجودتان رسمتا عام ٩٥٨". واشار الى ان سيدة بسري هي ثاني كنيسة رعائية بنيت بعد سيدة ايليج.