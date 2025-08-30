"القومي" حيا مقاومي حي الزيتون في غزة

Advertisement

أصدر بيانًا أشاد فيه بالمقاومين الذين نفّذوا العملية البطولية الناجحة في بقطاع غزة، والتي اعترف العدو بعدها بخسارته أربعة من جنوده وإصابة آخرين بين قتيل وجريح.وأكد أنّ "هذه العمليّة لا تؤشّر سوى أنّ إرادة الحياة في غزّة منتصرة رغم كل ظروف العدوان القاسية، وهي تدلّ في الوقت عينه على أنّ العدو سيقف عاجزًا أمام قدرة أبناء شعبنا على الصمود والمواجهة".وراى أنّ "مشروع تهجير أهلنا في غزة يسقط عند كل إشراقة شمسٍ، وعند كل رصاصة يطلقها المقاومون من أبنائها، وعند كل خيمةٍ ممزّقة يرفض أهلها مغادرة أرضهم، وقد اتضح سقوطه حين عجز جيش العدو عن استعادة أسراه لدى ، وحين أُسِر من جنوده المزيد".وجزم أنّ "المقاومة باقية في غزة، وأنّ عملياتها ستستمرّ حتى تراجع العدو، وانسحابه منها، وعودة أهلها إلى كل مناطقهم في والجنوب"، داعيًا جميع إلى "الالتفات إلى صمود أبناء شعبنا فيها، والتحرّك نحو دعمهم بكل سبل الصمود، وتحديدًا لجهة إدخال الغذاء والدواء وكل مستلزمات الاستشفاء".واعتبر الحزب أنّ "بطولات غزة وصمود المقاومة من اليمن إلى منذ السابع من تشرين 2023 وحتى اليوم، تمنع رسم خارطة " الجديد" بمفهومها الصهيوني-الأميركي، رغم كل التهويل الإعلامي، وأن كل هذا يعود بفضله لدماء والجرحى وصمود الشعب في مواجهة مخطط كسره وتهجيره وتقسيم المنطقة".