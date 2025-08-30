Advertisement

لبنان

برّي تابع التطورات مع السفير الإيراني في لبنان والتقى كمال الخير

Lebanon 24
30-08-2025 | 07:00
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه برّي سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان مجتبى اماني، حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وتابع بري الاوضاع العامة والمستجدات وشؤونا إنمائية ووطنية خلال استقباله رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير، بحضور نائب رئيس اتحادات النقل البري والترانزيت في لبنان والخارج محمد كمال الخير .


وقال الخير بعد اللقاء : "الحقيقة لا نستطيع من وقت لآخر إلا أن نأتي للقاء دولة الرئيس نبيه بري صمام الأمان في هذا البلد خصوصاً بهذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد والمنطقة. الحقيقة كلما نلتقي به نلمس منه الأمن والإطمئنان لأنه صمام الأمان في هذا البلد وهو مع الوحدة الوطنية فيه ، وهو مع أن يكون لبنان كلمة واحدة ضد الغطرسة التي يمارسها العدو الاسرائيلي".


وختم الخير: "الرئيس برّي ضد الإقتتال مع الجيش الذي يمثل كل طوائف لبنان ، وهو ضد الإقتتال الداخلي في لبنان ويعمل بكل ما يملك من قوة لحماية البلد ، نحن بعد هذ اللقاء شعرنا أن البلد بإذن الله سيكون بأمن وأمان ومهما تغطرس العدو الإسرائيلي لن يستطيع الوصول الى ما يريد ، لأن لبنان ليس الإستسلام، لبنان طالما فيه الرئيس برّي وفيه المقاومة والشعب سيبقى لبنان مرفوع الرأس".
 
