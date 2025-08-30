سلوم : ما أحوجنا الى صوت الاعتدال في غياب امام لبنان

اعتبر نقيب صيادلة في بيان، أنه "في ذكرى الامام المغيّب ، وفي هذه الظروف الدقيقة والمفصليّة التي يمرّ بها لبنان، نحن أحوج ما نكون الى صوت الاعتدال والوطنيّة أمثال إمام لبنان المغيّب ، والذي عمل دون كلل أو ملل على مدّ جسور المحبّة واللُّحمة بين مختلف أبناء الشعب الواحد ، واعظاً في الكنائس ، واضعاً مصلحة لبنان واللبنانيين فوق اي اعتبار".

وأضاف: "فلتكن ذكراه حافزا للتلاقي على وحدة اللبنانيين من كل الاطياف والولاء للوطن الواحد لجميع أبنائه".