مصالحة عائلية في القرنة العكارية برعاية البعريني

عُقدت مصالحة عائلية بين "آل زكريا" و"آل " في بلدة القرنة– ، برعاية وحضور النائب وليد البعريني.وأكد اللقاء على قيم التآلف والتسامح، مشدّدًا على أهمية طي صفحة الخلافات وترسيخ روح الأخوة والوحدة.شارك في اللقاء بلديات جرد القيطع المحامي محمد البعريني، المدير الإقليمي للدفاع المدني علي علوان، إمام القرنة القديم الشيخ عدنان زكريا، بلدية فنيدق أحمد ، رئيس بلدية القرنة السابق عبدالرحيم علوان، عضو بلدية فنيدق خالد أحمد، مخاتير فنيدق الكك ومحمد ، مختار بلدة القرنة محمد زكريا "أبو رباح"، المختار السابق "أبو بدر"، إلى جانب فعاليات شعبية ومجتمعية.وشدد المتحدثون خلال اللقاء على أن "هذه الخطوة تمثل نموذجا راقيا لمعالجة الخلافات بروح المسؤولية، من خلال تغليب لغة العقل والحوار، بعيدا عن التشنج والانقسام"، مستشهدين بقول الله تعالى: "والصلح خير".واختتم النائب البعريني اللقاء بالتأكيد على "أهمية تكريس هذا النهج التصالحي بين العائلات، لما له من دور في تعزيز الأمن الاجتماعي"، سائلا الله أن "يجعل المباركة بداية لمرحلة يسودها الود والوئام في المنطقة".