لبنان

مصالحة عائلية في القرنة العكارية برعاية البعريني

Lebanon 24
30-08-2025 | 07:37
Doc-P-1410944-638921632072786149.png
Doc-P-1410944-638921632072786149.png photos 0
عُقدت مصالحة عائلية بين "آل زكريا" و"آل علوان" في بلدة القرنة–عكار، برعاية وحضور النائب وليد البعريني.
وأكد اللقاء على قيم التآلف والتسامح، مشدّدًا على أهمية طي صفحة الخلافات وترسيخ روح الأخوة والوحدة.

شارك في اللقاء رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع المحامي محمد البعريني، المدير الإقليمي للدفاع المدني علي علوان، إمام مسجد القرنة القديم الشيخ عدنان زكريا، نائب رئيس بلدية فنيدق أحمد الكك، رئيس بلدية القرنة السابق عبدالرحيم علوان، عضو بلدية فنيدق خالد أحمد، مخاتير فنيدق علي حمد الكك ومحمد علي صلاح الدين، مختار بلدة القرنة محمد زكريا "أبو رباح"، المختار السابق علي إسماعيل "أبو بدر"، إلى جانب فعاليات شعبية ومجتمعية.


وشدد المتحدثون خلال اللقاء على أن "هذه الخطوة تمثل نموذجا راقيا لمعالجة الخلافات بروح المسؤولية، من خلال تغليب لغة العقل والحوار، بعيدا عن التشنج والانقسام"، مستشهدين بقول الله تعالى: "والصلح خير".


واختتم النائب البعريني اللقاء بالتأكيد على "أهمية تكريس هذا النهج التصالحي بين العائلات، لما له من دور في تعزيز الأمن الاجتماعي"، سائلا الله أن "يجعل هذه المبادرة المباركة بداية لمرحلة يسودها الود والوئام في المنطقة".
