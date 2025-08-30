Advertisement

لبنان

عز الدين: لن نسلم سلاح حماية لبنان

Lebanon 24
30-08-2025 | 08:25
A-
A+
Doc-P-1410952-638921649021407524.png
Doc-P-1410952-638921649021407524.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أحيا "حزب الله" الاحتفال التكريمي لـ "الشهيد على طريق القدس" حسين أحمد بداح "عمار" من بلدة بيت ليف في النادي الحسيني لبلدة قانا الجنوبية، بحضور عضوي كتلة "‏الوفاء للمقاومة" النائبين حسن عز الدين وحسين جشي، إلى جانب عوائل شهداء وعلماء دين وفاعليات ‏وشخصيات وحشود من أهالي البلدة والقرى المجاورة‎.‎
Advertisement
وألقى النائب عز الدين كلمة أكد فيها "أننا ومن باب الوفاء لدماء شهدائنا وتجديد ‏عهدنا معهم سيبقى لبنان وطن المقاومة والعزة والكرامة، ولن يكون محميّة أميركية أو ملحقاً بحلفائها أو مستوطنة ‏إسرائيلية"‎.‎


وقال: "لن نسلم سلاح حماية لبنان وسلاح الدفاع عن الوطن والشعب والثروات، سلاح سيادة لبنان ‏الحقيقية لا كما يفهمها أدعياء السيادة، سلاح السيادة والاستقلال والكرامة، وليعلم العالم كله أن بقاء العدو ومشاريعه ‏ومنها ما يتحدثون عنه اليوم من منطقة اقتصادية فوق شريط حدودي سيخرجون أهله منه، سيبقى من نسج خيال ‏أصحابه لا أكثر، لأننا لن نتخلى عن حبة تراب واحدة من لبنان، وخاصة من تراب جنوبه الذي امتزج بأطهر وأقدس ‏وأنبل وأشرف دماء تسقط في التاريخ الحديث أو عن قطرة مياه يطمع فيها العدو"‎.‎


وأشار عز الدين إلى أن "سلاح المقاومة ساهم في بناء الدولة وتقويتها وإيجاد مكانة للبنان بين الأمم وصنع ‏معادلة ردع في مقابل تهديدات العدو ما أدى إلى ازدهار لبنان"، مشدداً على "أننا ومن هذا المنطق، لن نسمح لأميركا ‏وأدواتها في الداخل والخارج أن يحققوا بالسياسة والمناورات والمفاوضات والزيارات والضغوطات وبالدبلوماسية ‏الناعمة أو الصلبة، أهداف العدو في القضاء على هذه المقاومة وسحقها بعد أن عجزوا عن ذلك في الميدان، ولن ‏نستسلم أو نسلم سلاحنا ولا حتى طلقة واحدة من هذا السلاح"‎.‎


وقال: "إصرارهم على نزع سلاح المقاومة في الوقت الذي يدّعون فيه أنهم هزموها وقضوا على ‏كوادرها وقيادتها وقدرتها ومنظومة السيطرة والإدارة فيها، إنما يأتي من معرفتهم بأن الذي أفشل أهدافهم ما زال ‏حاضراً ويشكل ردعاً نسبياً إذا ما أراد هذا العدو أن يجدد هجوماً برياً أو اقتحاماً للأراضي اللبنانية. وبالتالي، عندما ‏صمد أبطالنا وشهداؤنا الذين ضحوا كإستشهاديين في الكثير من المواطن والمواضع والمواقع، أدرك العدو الأسرائيلي ‏أنه لن يستطيع أن يحقق هدفه، وعجز عن الإستمرار في القتال بعدما واجه قتالاً شرساً وشجاعة منقطعة النظير، ‏فطلب وقف إطلاق النار واستنجد بأميركا محاولاً أن يحقق بالسياسة ما فشل في تحقيقه ميدانياً"‎.‎
مواضيع ذات صلة
عز الدين: سلاح المقاومة هو حق للبنان
lebanon 24
30/08/2025 22:24:28 Lebanon 24 Lebanon 24
عز الدين: لا يمكن تحقيق البناء ما لم تكن الحماية قائمة
lebanon 24
30/08/2025 22:24:28 Lebanon 24 Lebanon 24
عز الدين: لاتّخاذ موقف جريء يحمي سيادة لبنان
lebanon 24
30/08/2025 22:24:28 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب "حزب الله": سلاح "المقاومة" لن يُسلَّم
lebanon 24
30/08/2025 22:24:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الاستقلال

اللبنانية

دبلوماسي

المقاومة

إسرائيل

الحسيني

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:00 | 2025-08-30
15:12 | 2025-08-30
14:49 | 2025-08-30
14:47 | 2025-08-30
14:41 | 2025-08-30
14:36 | 2025-08-30
فيديو
lebanon 24
15:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24