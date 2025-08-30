Advertisement

لبنان

طرابلس تشارك في المؤتمر الدولي للمحامين الشباب

Lebanon 24
30-08-2025 | 08:43
A-
A+
Doc-P-1410956-638921656384875495.png
Doc-P-1410956-638921656384875495.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شارك رئيس بلدية طرابلس عبدالحميد كريمة ممثلاً بعضو المجلس البلدي المحامي عبدالله همام زيادة، في افتتاح المؤتمر الدولي الذي نظمته المنظمة العربية للمحامين الشباب، برعاية نقيب المحامين في طرابلس الأستاذ سامي مرعي الحسن، تحت عنوان: "٢٥ سنة من الريادة القانونية – واقع التحوّل الرقمي في مهنة المحاماة".
Advertisement


حضر المؤتمر شخصيات سياسية ودينية ونقابية وأكاديمية، إلى جانب وفود عربية من عدة دول، حيث شكّل اللقاء مناسبة للتأكيد على "دور مهنة المحاماة في مواكبة التحولات الرقمية مع الحفاظ على رسالتها الإنسانية والأخلاقية".


وتأتي مشاركة بلدية طرابلس في هذا الحدث تقديراً ل"أهمية تعزيز الشراكات المؤسساتية"، و"تأكيداً على دور المدينة كمنبر للحوار القانوني والفكري، وداعمةً لكل المبادرات العربية والدولية الهادفة إلى خدمة العدالة وصون حقوق الإنسان".



وتقدّم رئيس بلدية طرابلس ب" الشكر لنقيب المحامين في طرابلس والقائمين على المؤتمر" ، متمنياً "التوفيق والنجاح لأعماله والخروج بتوصيات عملية تخدم مسيرة العدالة".
مواضيع ذات صلة
الرئيس الفرنسي: ستتشارك فرنسا مع السعودية في رئاسة المؤتمر الدولي بشأن تنفيذ حل الدولتين الذي سيُعقد في أيلول في نيويورك
lebanon 24
30/08/2025 22:24:49 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق فعاليات اليوم الثاني والأخير من أعمال المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين
lebanon 24
30/08/2025 22:24:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: المملكة تعمل على ضمان تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي لحل الدولتين
lebanon 24
30/08/2025 22:24:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية طرابلس إلتقى وفداً من إتحاد الشباب الوطني
lebanon 24
30/08/2025 22:24:49 Lebanon 24 Lebanon 24

عضو المجلس البلدي

المنظمة العربية

المؤتمر الدولي

المجلس البلدي

نقيب المحامين

عضو المجلس

عبدالحميد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:00 | 2025-08-30
15:12 | 2025-08-30
14:49 | 2025-08-30
14:47 | 2025-08-30
14:41 | 2025-08-30
14:36 | 2025-08-30
فيديو
lebanon 24
15:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24