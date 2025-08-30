طرابلس تشارك في المؤتمر الدولي للمحامين الشباب

Advertisement

شارك رئيس بلدية ممثلاً بعضو المحامي عبدالله همام زيادة، في افتتاح الذي نظمته للمحامين الشباب، برعاية في طرابلس الأستاذ سامي مرعي الحسن، تحت عنوان: "٢٥ سنة من الريادة القانونية – واقع التحوّل الرقمي في مهنة المحاماة".حضر المؤتمر شخصيات سياسية ودينية ونقابية وأكاديمية، إلى جانب وفود عربية من عدة دول، حيث شكّل اللقاء مناسبة للتأكيد على "دور مهنة المحاماة في مواكبة التحولات الرقمية مع الحفاظ على رسالتها الإنسانية والأخلاقية".وتأتي مشاركة بلدية طرابلس في هذا الحدث تقديراً ل"أهمية تعزيز الشراكات المؤسساتية"، و"تأكيداً على دور المدينة كمنبر للحوار القانوني والفكري، وداعمةً لكل المبادرات العربية والدولية الهادفة إلى خدمة العدالة وصون حقوق الإنسان".وتقدّم رئيس بلدية طرابلس ب" الشكر لنقيب المحامين في طرابلس والقائمين على المؤتمر" ، متمنياً "التوفيق والنجاح لأعماله والخروج بتوصيات عملية تخدم مسيرة العدالة".