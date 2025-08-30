26
لبنان
طرابلس تشارك في المؤتمر الدولي للمحامين الشباب
Lebanon 24
30-08-2025
|
08:43
A-
A+
شارك رئيس بلدية
طرابلس
عبدالحميد كريمة
ممثلاً بعضو
المجلس البلدي
المحامي عبدالله همام زيادة، في افتتاح
المؤتمر الدولي
الذي نظمته
المنظمة العربية
للمحامين الشباب، برعاية
نقيب المحامين
في طرابلس الأستاذ سامي مرعي الحسن، تحت عنوان: "٢٥ سنة من الريادة القانونية – واقع التحوّل الرقمي في مهنة المحاماة".
حضر المؤتمر شخصيات سياسية ودينية ونقابية وأكاديمية، إلى جانب وفود عربية من عدة دول، حيث شكّل اللقاء مناسبة للتأكيد على "دور مهنة المحاماة في مواكبة التحولات الرقمية مع الحفاظ على رسالتها الإنسانية والأخلاقية".
وتأتي مشاركة بلدية طرابلس في هذا الحدث تقديراً ل"أهمية تعزيز الشراكات المؤسساتية"، و"تأكيداً على دور المدينة كمنبر للحوار القانوني والفكري، وداعمةً لكل المبادرات العربية والدولية الهادفة إلى خدمة العدالة وصون حقوق الإنسان".
وتقدّم رئيس بلدية طرابلس ب" الشكر لنقيب المحامين في طرابلس والقائمين على المؤتمر" ، متمنياً "التوفيق والنجاح لأعماله والخروج بتوصيات عملية تخدم مسيرة العدالة".
