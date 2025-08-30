Advertisement

لبنان

النائب جنبلاط يوجّه رسالة لبافل طالباني... إليكم مضمونها

Lebanon 24
30-08-2025 | 10:03
A-
A+
Doc-P-1410969-638921704847192175.jpg
Doc-P-1410969-638921704847192175.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سلّم وفد الحزب التقدمي الاشتراكي المشارك في مؤتمر التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، الذي يستضيفه الاتحاد الوطني الكردستاني بالتعاون مع التحالف التقدمي، برقية من رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط إلى رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني السيد بافل جلال طالباني، تمنى فيها النجاح لأعمال المؤتمر.
Advertisement


بدوره، أبلغ طالباني الوفد تحياته إلى النائب جنبلاط وإلى الرئيس السابق للحزب وليد جنبلاط، مستذكراً التاريخ الطويل من العلاقة بين الرئيس جلال طالباني ووليد جنبلاط، متمنياً استمرار العلاقة الوطيدة بين الحزبين.


وجاء في رسالة النائب جنبلاط: "لقد تلقيت دعوتكم الكريمة إلى مؤتمر التحالف الاجتماعي الديمقراطي في العالم العربي ببالغ السرور، وكنت أتمنى تلبيتها وأن أشارككم أعمال المؤتمر، إلا أن الظروف حالت دون ذلك للأسف.


إني إذ أرجو لمؤتمركم النجاح، آمل أن يساهم في تطوير الحوار حول التنمية والديمقراطية والعدالة والتي تشكل قيماً أساسية لبناء مجتمعات متقدمة ومحصنة في الوقت نفسه.


وإننا نتطلع دائما إلى تطوير العلاقة التاريخية التي تربط حزبينا، متمنين لكم ولشعبكم دوام التقدم والاستقرار والازدهار".
مواضيع ذات صلة
رسالة من المفتي قبلان لرئيس الجمهورية... إليكم مضمونها
lebanon 24
30/08/2025 22:25:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة من أمينة أردوغان لميلانيا ترامب.. هذا مضمونها
lebanon 24
30/08/2025 22:25:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير إلى اللبنانيين.. رسالة مشبوهة وهذا مضمونها
lebanon 24
30/08/2025 22:25:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة من المستشار السياسيّ لأمين عام "حزب الله" لتوم برّاك... إليكم مضمونها
lebanon 24
30/08/2025 22:25:18 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب تيمور جنبلاط

الحزب التقدمي

رئيس الاتحاد

وليد جنبلاط

الديمقراطية

الديمقراطي

رئيس الحزب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:00 | 2025-08-30
15:12 | 2025-08-30
14:49 | 2025-08-30
14:47 | 2025-08-30
14:41 | 2025-08-30
14:36 | 2025-08-30
فيديو
lebanon 24
15:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24