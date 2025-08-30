26
لبنان
النائب جنبلاط يوجّه رسالة لبافل طالباني... إليكم مضمونها
Lebanon 24
30-08-2025
|
10:03
سلّم وفد
الحزب التقدمي الاشتراكي
المشارك في مؤتمر التحالف
الديمقراطي
الاجتماعي في العالم العربي، الذي يستضيفه الاتحاد الوطني الكردستاني بالتعاون مع التحالف التقدمي، برقية من
رئيس الحزب
النائب تيمور جنبلاط
إلى
رئيس الاتحاد
الوطني الكردستاني السيد بافل جلال طالباني، تمنى فيها النجاح لأعمال المؤتمر.
بدوره، أبلغ طالباني الوفد تحياته إلى النائب
جنبلاط
وإلى الرئيس السابق للحزب
وليد جنبلاط
، مستذكراً التاريخ
الطويل
من العلاقة بين الرئيس جلال طالباني ووليد جنبلاط، متمنياً استمرار العلاقة الوطيدة بين الحزبين.
وجاء في رسالة النائب جنبلاط: "لقد تلقيت دعوتكم الكريمة إلى مؤتمر التحالف الاجتماعي الديمقراطي في العالم العربي ببالغ السرور، وكنت أتمنى تلبيتها وأن أشارككم أعمال المؤتمر، إلا أن الظروف حالت دون ذلك للأسف.
إني إذ أرجو لمؤتمركم النجاح، آمل أن يساهم في تطوير الحوار حول التنمية والديمقراطية والعدالة والتي تشكل قيماً أساسية لبناء مجتمعات متقدمة ومحصنة في الوقت نفسه.
وإننا نتطلع دائما إلى تطوير العلاقة التاريخية التي تربط حزبينا، متمنين لكم ولشعبكم دوام التقدم والاستقرار والازدهار".
