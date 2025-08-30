باسيل من كرخا: قطع الرأس لم يكن الا بهدف الشر

Advertisement

استأنف رئيس " " جولته في منطقة ، حيث شكّلت بلدة كرخا محطته الثالثة، والتقى هناك نائب ورئيس البلدية جان نخلة.وأكد أن" قطع الرأس لم يكن الا بهدف الشر وهكذا حصل مع يوحنا المعمدان".بعدها زار باسيل مزار ما يوحنا كرخا، حيث استمع من المسؤول عن المزار الاب وليد الديك الى شرح عنه.وأشار الاب الديك الى ان الأماكن المقدسة كانت مختلفة، موضحا ان الاساس هو السنديانة والكنيسة المبنية على كتف المغارة ويُعتقد ان يوحنا المعمدان مر بها.ولفت الاب الديك الى ان هناك 7 كنائس ليوحنا المعمدان في المنطقة، وفي المغارة هناك تحتها صخرة وتتدفق منها المياه في عيد مار يوحنا فقط.