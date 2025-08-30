Advertisement

لبنان

باسيل من كرخا: قطع الرأس لم يكن الا بهدف الشر

Lebanon 24
30-08-2025 | 10:09
A-
A+
Doc-P-1410971-638921715983802399.png
Doc-P-1410971-638921715983802399.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استأنف رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل جولته في منطقة جزين، حيث شكّلت بلدة كرخا محطته الثالثة، والتقى هناك نائب رئيس الاتحاد ورئيس البلدية جان نخلة.
Advertisement

وأكد باسيل أن" قطع الرأس لم يكن الا بهدف الشر وهكذا حصل مع يوحنا المعمدان".

بعدها زار باسيل مزار ما يوحنا كرخا، حيث استمع من المسؤول عن المزار الاب وليد الديك الى شرح عنه.

وأشار الاب الديك الى ان الأماكن المقدسة كانت مختلفة، موضحا ان الاساس هو السنديانة والكنيسة المبنية على كتف المغارة ويُعتقد ان يوحنا المعمدان مر بها.

ولفت الاب الديك الى ان هناك 7 كنائس ليوحنا المعمدان في المنطقة، وفي المغارة هناك تحتها صخرة وتتدفق منها المياه في عيد مار يوحنا فقط.
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية البريطاني: قرار الولايات المتحدة قصف إيران لم يكن بهدف الإطاحة بالحكومة الإيرانية
lebanon 24
30/08/2025 22:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو عبيدة: العدو لم يكن ليرتكب الإبادة إلا وقد أمن العقوبة وضمن الصمت
lebanon 24
30/08/2025 22:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع التقى وفدي بلديتي كرخا وديرميماس
lebanon 24
30/08/2025 22:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: الرئيس بري لم يترك شيئا يرفع الرأس به إلا وفعله وهو حريص على الوحدة وعلى أن إسرائيل يجب أن تخرج من لبنان
lebanon 24
30/08/2025 22:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

رئيس الاتحاد

جبران باسيل

نائب رئيس

باسيل من

الكنيست

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:00 | 2025-08-30
15:12 | 2025-08-30
14:49 | 2025-08-30
14:47 | 2025-08-30
14:41 | 2025-08-30
14:36 | 2025-08-30
فيديو
lebanon 24
15:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24