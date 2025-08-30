Advertisement

لبنان

قبل حفل محمد شاكر... تظاهرة معارضة تنطلق في طرابلس!

Lebanon 24
30-08-2025 | 10:37
A-
A+
Doc-P-1410973-638921723448229493.jpg
Doc-P-1410973-638921723448229493.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

إنطلقت تظاهرة معارضة للحفل الذي من المرتقب أن يحييه اليوم في طرابلس الفنان محمد شاكر، نجل فضل شاكر.
Advertisement

وتجمّع عدد كبير من الدراجات النارية أمام سرايا طرابلس للانطلاق بالتظاهرة نحو معرض رشيد كرامي الدولي حيث سيحيي شاكر الحفل ومعه الفنان صلاح الكردي.

تجد الإشارة إلى أن عدداً من مشايخ طرابلس دعا خلال خطب الجمعة لمقاطعة الحفل بسبب الأحداث في غزة قائلين إن القطاع يباد، والحفل لا يليق بالمجريات الحاصلة.
مواضيع ذات صلة
كان غاضباً ومنزعجاً.. هذا ما حصل قبل كارثة حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي التي أدت لوفاة شخص
lebanon 24
30/08/2025 22:25:32 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل انطلاق الموسم.. مباراة الدرع تكشف معاناة محمد صلاح
lebanon 24
30/08/2025 22:25:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تعليق تظاهرة أمام مطار بيروت.. وهذا هو السبب!
lebanon 24
30/08/2025 22:25:32 Lebanon 24 Lebanon 24
لهذه الاسباب ألغيت تظاهرة "أمل وحزب الله"
lebanon 24
30/08/2025 22:25:32 Lebanon 24 Lebanon 24

معرض رشيد كرامي الدولي

رشيد كرامي الدولي

صلاح الكردي

رشيد كرامي

صلاح الكرد

محمد شاكر

معرض رشيد

فضل شاكر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:00 | 2025-08-30
15:12 | 2025-08-30
14:49 | 2025-08-30
14:47 | 2025-08-30
14:41 | 2025-08-30
14:36 | 2025-08-30
فيديو
lebanon 24
15:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24