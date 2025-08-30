اتحاد الأفران في ذكرى الإمام الصدر: وفاءٌ للمسيرة وتثمينٌ لدور بري

Advertisement

تقدّم اتحاد نقابات الأفران والمخابز، برئاسة النقيب ناصر سرور، في بيان، بـ"آيات الوفاء والتقدير إلى حركة "أمل" وإلى اللبنانيين كافة، في ذكرى تغييب الإمام ورفيقيه، ذلك الحدث الجلل الذي شكّل خسارةً وطنيةً كبرى وجرحًا عميقًا في وجدان ".وقال: "نستذكر الإمام ، الجامع بين اللبنانيين بمختلف طوائفهم، حامي السلم الأهلي، والمدافع الصلب عن لبنان وجنوبه، والمقاوم الذي رفع شعار: شرٌّ مطلق والتعامل معها حرام. ونعاهد الإمام الغائب أن نبقى أوفياء لمسيرته، مقدّرين الدور الكبير الذي يقوم به ، خير خلف لخير سلف، في تثبيت وصون الاستقرار، ليبقى صمّام الأمان للوطن ولكل اللبنانيين".