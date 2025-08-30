Advertisement

لبنان

اتحاد الأفران في ذكرى الإمام الصدر: وفاءٌ للمسيرة وتثمينٌ لدور بري

30-08-2025 | 11:24
Doc-P-1410989-638921756943034036.jpg
Doc-P-1410989-638921756943034036.jpg photos 0
تقدّم اتحاد نقابات الأفران والمخابز، برئاسة النقيب ناصر سرور، في بيان، بـ"آيات الوفاء والتقدير إلى حركة "أمل" وإلى اللبنانيين كافة، في ذكرى تغييب الإمام القائد السيد موسى الصدر ورفيقيه، ذلك الحدث الجلل الذي شكّل خسارةً وطنيةً كبرى وجرحًا عميقًا في وجدان لبنان".
وقال: "نستذكر الإمام موسى الصدر، الجامع بين اللبنانيين بمختلف طوائفهم، حامي السلم الأهلي، والمدافع الصلب عن لبنان وجنوبه، والمقاوم الذي رفع شعار: إسرائيل شرٌّ مطلق والتعامل معها حرام. ونعاهد الإمام الغائب أن نبقى أوفياء لمسيرته، مقدّرين الدور الكبير الذي يقوم به دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري، خير خلف لخير سلف، في تثبيت الوحدة الوطنية وصون الاستقرار، ليبقى صمّام الأمان للوطن ولكل اللبنانيين".
