اندلع حريق كبير في موقع آثارات صور البص، وتوجهت على الفور آليات الاطفاء التابعة لجمعية الرسالة الاسلامية والدفاع المدني إلى المكان لإخماده، وفق ما أفادت مندوبة " ".

