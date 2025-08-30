Advertisement

لبنان

حريق كبير في موقع آثارات صور البص

Lebanon 24
30-08-2025 | 12:16
اندلع حريق كبير في موقع آثارات صور البص، وتوجهت على الفور آليات الاطفاء التابعة لجمعية الرسالة الاسلامية والدفاع المدني إلى المكان لإخماده، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
جمعية الرسالة

لبنان 24

الاسلامي

الاسلام

لبنان

الاسل

