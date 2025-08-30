مخزومي: مواقف المجلس الإسلامي الشرعي تمثل خارطة طريق للخلاص الوطني

ثمّن النائب مخزومي المواقف الوطنية الصادرة عن الشرعي الأعلى، برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ ، مؤكّدًا أنّها تشكّل أساسًا لحماية السلم الأهلي.

وكتب عبر حسابه على أكس: "نُثمن عاليًا المواقف الوطنية الحكيمة الصادرة عن المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى برئاسة مفتي الجمهورية ، والتي أكدت على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، ورفض خطاب التخوين الذي يهدد السلم الأهلي. إن دعوة المجلس لترسيخ مناخ المحبة والتفاهم بين المكوّنات السياسية تمثل خارطة طريق للخلاص الوطني في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ ".