لبنان

مخزومي: مواقف المجلس الإسلامي الشرعي تمثل خارطة طريق للخلاص الوطني

Lebanon 24
30-08-2025 | 12:53
ثمّن النائب فؤاد مخزومي المواقف الوطنية الصادرة عن المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، مؤكّدًا أنّها تشكّل أساسًا لحماية السلم الأهلي.
وكتب عبر حسابه على أكس: "نُثمن عاليًا المواقف الوطنية الحكيمة الصادرة عن المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى برئاسة سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، والتي أكدت على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، ورفض خطاب التخوين الذي يهدد السلم الأهلي. إن دعوة المجلس لترسيخ مناخ المحبة والتفاهم بين المكوّنات السياسية تمثل خارطة طريق للخلاص الوطني في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان".
