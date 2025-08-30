25
لبنان
"حزب الله" يدين "العدوان الإسرائيلي" على صنعاء
Lebanon 24
30-08-2025
|
13:11
A-
A+
صدر عن
حزب الله
بيان جاء فيه: "يتقدم حزب الله بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى الشعب اليمني الشقيق، وقيادته المجاهدة، وفي طليعتها القائد السيد عبد الملك بدرالدين
الحوثي
، باستشهاد رئيس الوزراء في حكومة التغيير والبناء المجاهد أحمد غالب الرهوي مع كوكبة من الوزراء، جراء عدوان صهيوني غادر وجبان استهدف اجتماعًا مدنيًا رسميًا للحكومة
اليمنية
في العاصمة صنعاء.
إنّ هذا العدوان الهمجي ليس إلا جريمة جديدة تضاف إلى سجل الإجرام الصهيوني الممتد من غزة ولبنان وسوريا واليمن وإيران، والملطخ بدماء الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين العزّل، وهو يكشف طبيعة هذا العدو الذي يرتكب أفظع الجرائم في التاريخ، ويمارس الإبادة الجماعية ويُجوّع شعبًا كاملًا أمام مرأى العالم كله.
إن حضور اليمن الثابت والقوي في ميدان
النصرة
لفلسطين هو النموذج الأصدق والأوفى في الصبر والصمود رغم العدوان والحصار الذي يتكبده، وهو شرفٌ وعزّة له أن يقدم التضحيات الجسيمة في سبيل إسناد غزة وكسر الحصار عنها، في وقت يسكت العالم بأسره ويقف متفرجًا عاجزًا عن تقديم أي معونة أو موقف أمام هول المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني. وإنّنا على يقين بأن هذا العدوان لن يزيد الشعب اليمني إلا إصرارًا وثباتًا، ولن يثني قيادته الشجاعة عن موقفها الأصيل في الاستمرار في إسناد غزة ونصرة شعبها المقاوم. إن دماء هؤلاء
القادة
الشهداء
الأبرار ستكون وبالًا على الكيان الصهيوني وعنوانًا للصمود والمقاومة".
