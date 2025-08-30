Advertisement

لبنان

مسيرة شعبية في بئر حسن لمناسبة الذكرى 47 لتغييب الإمام موسى الصدر

Lebanon 24
30-08-2025 | 13:27
نظمت مسيرة شعبية من قبل حركة أمل في منطقة بئر حسن وذلك لمناسبة الذكرى 47 لتغييب الإمام موسى الصدر.
إلى ذلك يوجّه رئيس مجلس النّواب نبيه بري للمناسبة كلمةً متلفزةً في تمام السّاعة الثّالثة من بعد ظهر يوم غد الأحد الواقع فيه 31 آب 2025 . 
 
