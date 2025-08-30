مسيرة شعبية في بئر حسن لمناسبة الذكرى 47 لتغييب الإمام موسى الصدر

Advertisement

نظمت مسيرة شعبية من قبل في منطقة بئر حسن وذلك لمناسبة الذكرى 47 لتغييب الإمامإلى ذلك يوجّه رئيس مجلس النّواب للمناسبة كلمةً متلفزةً في تمام السّاعة الثّالثة ظهر يوم غد الأحد الواقع فيه 31 آب 2025 .