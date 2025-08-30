Advertisement

لبنان

تدابير سير في كفرذبيان غدًا.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
30-08-2025 | 13:33
أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، أنّه اعتبارًا من الساعة 6.30 ولغاية الساعة 10.30 من تاريخ 31-8-2025 سيقيم نادي الإيليت للركض سباقًا في منطقة كفرذبيان على الطريق العامّ، وذلك انطلاقًا من ساحة وردة – عيون السيمان باتّجاه الحدث بعلبك لمسافة 11 كلم، والعودة إلى نقطة الانطلاق.
وطلبت من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.
