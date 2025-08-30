تدابير سير في كفرذبيان غدًا.. إليكم التفاصيل

Advertisement

لقوى الامن الداخلي، أنّه اعتبارًا من الساعة 6.30 ولغاية الساعة 10.30 من تاريخ 31-8-2025 سيقيم نادي الإيليت للركض سباقًا في منطقة كفرذبيان العامّ، وذلك انطلاقًا من – عيون السيمان باتّجاه الحدث لمسافة 11 كلم، والعودة إلى نقطة الانطلاق.وطلبت من المواطنين أخذ ، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.