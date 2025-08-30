باسيل في جزين: تشديد على اللامركزية الإدارية ولقاءات مع الفاعليات

Advertisement

عقد رئيس " " لقاءً في بلدية جزين مع رؤساء وأعضاء بلديات المنطقة، بحضور رئيس البلدية دافيد الحلو، حيث جرى التشديد على "ضرورة تطبيق اللامركزية الإدارية".بعد ذلك، انتقل إلى دارة السيد مارون ناضر، حيث التقى رئيس بلدية بكاسين يوسف نصر والسيدة غريتا ناضر الأشقر وعددًا من الفاعليات المحلية.كما عقد لقاء آخر مع فاعليات جزين في منزل رئيس السابق خليل حرفوش، في حضور النائبين السابقين أمل أبو زيد وإبراهيم عازار.