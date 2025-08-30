Advertisement

لبنان

باسيل في جزين: تشديد على اللامركزية الإدارية ولقاءات مع الفاعليات

Lebanon 24
30-08-2025 | 14:20
عقد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل لقاءً في بلدية جزين مع رؤساء وأعضاء بلديات المنطقة، بحضور رئيس البلدية دافيد الحلو، حيث جرى التشديد على "ضرورة تطبيق اللامركزية الإدارية".
بعد ذلك، انتقل باسيل إلى دارة السيد مارون ناضر، حيث التقى رئيس بلدية بكاسين يوسف نصر والسيدة غريتا ناضر الأشقر وعددًا من الفاعليات المحلية.

كما عقد لقاء آخر مع فاعليات جزين في منزل رئيس اتحاد البلديات السابق خليل حرفوش، في حضور النائبين السابقين أمل أبو زيد وإبراهيم عازار.
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24