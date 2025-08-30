البساط: يد القانون ستطال كل من يعبث بصحة الناس

Advertisement

وكشفت الوزارة أن فرقها الرقابية في ، بالتعاون مع ، قامت بالكشف الميداني على المستودع، حيث تبيّن وجود كميات فاسدة تنبعث منها روائح كريهة ولا تراعي معايير السلامة الغذائية. وبناءً على إشارة الاستئنافي في الشمال القاضي غسان ، تم إتلاف البضائع وختم المستودع بالشمع الأحمر، مع تنظيم محضر ضبط بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقوفين.وشدد والتجارة بساط على أن "يد القانون ستطال كل من يعبث بصحة الناس أو يتاجر بقوتهم اليومي"، مؤكداً أن الوزارة، بالتعاون مع الأجهزة القضائية والأمنية، ستواصل ضرب شبكات التهريب والغش.