25
o
بيروت
27
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
16
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
البساط: يد القانون ستطال كل من يعبث بصحة الناس
Lebanon 24
30-08-2025
|
14:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت
وزارة الاقتصاد والتجارة
في بيان أنها لن تتهاون مع أي محاولة تهدد صحة اللبنانيين وسلامة غذائهم، بعد ضبط مفرزة
حلبا
القضائية نحو 8 أطنان من مقطعات الدجاج المهرّبة.
Advertisement
وكشفت الوزارة أن فرقها الرقابية في
الشمال
، بالتعاون مع
الأمن العام
، قامت بالكشف الميداني على المستودع، حيث تبيّن وجود كميات فاسدة تنبعث منها روائح كريهة ولا تراعي معايير السلامة الغذائية. وبناءً على إشارة
المحامي العام
الاستئنافي في الشمال القاضي غسان
باسيل
، تم إتلاف البضائع وختم المستودع بالشمع الأحمر، مع تنظيم محضر ضبط بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقوفين.
وشدد
وزير الاقتصاد
والتجارة
الدكتور عامر
بساط على أن "يد القانون ستطال كل من يعبث بصحة الناس أو يتاجر بقوتهم اليومي"، مؤكداً أن الوزارة، بالتعاون مع الأجهزة القضائية والأمنية، ستواصل ضرب شبكات التهريب والغش.
مواضيع ذات صلة
الرئاسة السورية: نشدّد على ضرورة إفساح المجال أمام مؤسسات الدولة لبسط سيادتها وتطبيق القانون
Lebanon 24
الرئاسة السورية: نشدّد على ضرورة إفساح المجال أمام مؤسسات الدولة لبسط سيادتها وتطبيق القانون
31/08/2025 02:04:34
31/08/2025 02:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام السوري للعربية: كل خرق يجب أن يخضع لسلطة القانون أكان من الدولة أو المجموعات
Lebanon 24
وزير الإعلام السوري للعربية: كل خرق يجب أن يخضع لسلطة القانون أكان من الدولة أو المجموعات
31/08/2025 02:04:34
31/08/2025 02:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام استكمل مع جابر والبساط البحث في مشروع قانون الفجوة المالية
Lebanon 24
سلام استكمل مع جابر والبساط البحث في مشروع قانون الفجوة المالية
31/08/2025 02:04:34
31/08/2025 02:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
زامير: عملنا على استعادة جثامين مختطفين قتلوا على يد حماس ولن نرتاح حتى استعادة كل مخطوفينا
Lebanon 24
زامير: عملنا على استعادة جثامين مختطفين قتلوا على يد حماس ولن نرتاح حتى استعادة كل مخطوفينا
31/08/2025 02:04:34
31/08/2025 02:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الاقتصاد والتجارة
وزارة الاقتصاد
المحامي العام
وزير الاقتصاد
الشمع الأحمر
الدكتور عامر
الأمن العام
عامر بساط
تابع
قد يعجبك أيضاً
صحيفة إسرائيلية تهاجم فرنسا: "لإخراجها من لبنان"!
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تهاجم فرنسا: "لإخراجها من لبنان"!
16:00 | 2025-08-30
30/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام مُشجعة.. هذا ما سجلته السياحة هذا الصيف
Lebanon 24
أرقام مُشجعة.. هذا ما سجلته السياحة هذا الصيف
15:59 | 2025-08-30
30/08/2025 03:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرات إسرائيلية تُحلّق بشكل مكثّف في أجواء الجنوب
Lebanon 24
مسيّرات إسرائيلية تُحلّق بشكل مكثّف في أجواء الجنوب
15:12 | 2025-08-30
30/08/2025 03:12:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
15:00 | 2025-08-30
30/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب "أمل": غدًا سيضع بري النقاط على الحروف
Lebanon 24
نائب "أمل": غدًا سيضع بري النقاط على الحروف
14:49 | 2025-08-30
30/08/2025 02:49:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
موجات برد قوية ومُفاجئة.. استعدوا لموسم شتاء 2025 ـ 2026 وهكذا سيتأثر لبنان بظاهرة "لانينيا"
Lebanon 24
موجات برد قوية ومُفاجئة.. استعدوا لموسم شتاء 2025 ـ 2026 وهكذا سيتأثر لبنان بظاهرة "لانينيا"
12:37 | 2025-08-30
30/08/2025 12:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستندلع الحرب مُجدداً في أيلول؟ هذا آخر ما توقعته ماغي فرح (فيديو)
Lebanon 24
هل ستندلع الحرب مُجدداً في أيلول؟ هذا آخر ما توقعته ماغي فرح (فيديو)
14:34 | 2025-08-30
30/08/2025 02:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بطاريات ضخمة.. "هذا بديل كهرباء الدولة"
Lebanon 24
بطاريات ضخمة.. "هذا بديل كهرباء الدولة"
01:45 | 2025-08-30
30/08/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي قصّة جبران باسيل مع سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
هذه هي قصّة جبران باسيل مع سلاح "حزب الله"
09:00 | 2025-08-30
30/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية جلسة الحكومة.. بري يوجّه رسائل حاسمة و "الحزب" يصف علاقته بقائد الجيش بالممتازة
Lebanon 24
عشية جلسة الحكومة.. بري يوجّه رسائل حاسمة و "الحزب" يصف علاقته بقائد الجيش بالممتازة
01:00 | 2025-08-30
30/08/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:00 | 2025-08-30
صحيفة إسرائيلية تهاجم فرنسا: "لإخراجها من لبنان"!
15:59 | 2025-08-30
أرقام مُشجعة.. هذا ما سجلته السياحة هذا الصيف
15:12 | 2025-08-30
مسيّرات إسرائيلية تُحلّق بشكل مكثّف في أجواء الجنوب
15:00 | 2025-08-30
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
14:49 | 2025-08-30
نائب "أمل": غدًا سيضع بري النقاط على الحروف
14:47 | 2025-08-30
شيخ العقل يبارك تحرّك الهيئات النسائية تضامنًا مع السويداء
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
15:00 | 2025-08-30
31/08/2025 02:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
31/08/2025 02:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
31/08/2025 02:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24