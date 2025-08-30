Advertisement

لبنان

البساط: يد القانون ستطال كل من يعبث بصحة الناس

Lebanon 24
30-08-2025 | 14:22
Doc-P-1411042-638921858263963461.jpeg
Doc-P-1411042-638921858263963461.jpeg photos 0
أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان أنها لن تتهاون مع أي محاولة تهدد صحة اللبنانيين وسلامة غذائهم، بعد ضبط مفرزة حلبا القضائية نحو 8 أطنان من مقطعات الدجاج المهرّبة.
وكشفت الوزارة أن فرقها الرقابية في الشمال، بالتعاون مع الأمن العام، قامت بالكشف الميداني على المستودع، حيث تبيّن وجود كميات فاسدة تنبعث منها روائح كريهة ولا تراعي معايير السلامة الغذائية. وبناءً على إشارة المحامي العام الاستئنافي في الشمال القاضي غسان باسيل، تم إتلاف البضائع وختم المستودع بالشمع الأحمر، مع تنظيم محضر ضبط بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقوفين.

وشدد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط على أن "يد القانون ستطال كل من يعبث بصحة الناس أو يتاجر بقوتهم اليومي"، مؤكداً أن الوزارة، بالتعاون مع الأجهزة القضائية والأمنية، ستواصل ضرب شبكات التهريب والغش.
