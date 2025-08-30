Advertisement

لبنان

في هذه المناطق.. إتلاف كميات كبيرة من الحشيشة

30-08-2025 | 14:32
A-
A+
Doc-P-1411044-638921865083581471.png
Doc-P-1411044-638921865083581471.png photos 0
صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي: "ضمن إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات، عملت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات على إتلاف كمية كبيرة من الحشيشة وتفكيك الخيم الزراعية المخصصة لها في مناطق حورتعلا وعيناتا والزرازير– بعلبك".
