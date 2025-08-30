في هذه المناطق.. إتلاف كميات كبيرة من الحشيشة

Advertisement

صدر عن – البيان الآتي: "ضمن إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات، عملت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من على إتلاف كمية كبيرة من الحشيشة وتفكيك الخيم الزراعية المخصصة لها في مناطق حورتعلا وعيناتا والزرازير– ".