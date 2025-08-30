Advertisement

لبنان

اليباس يضرب أشجار لبنان.. هل من خطر جدي؟

Lebanon 24
30-08-2025 | 14:36
A-
A+
Doc-P-1411045-638921866903628391.png
Doc-P-1411045-638921866903628391.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الزراعة، في بيان، أن "الغابات والأحراج اللبنانية، ولا سيما غابات السنديان، تشهد ظاهرة يبس غير معهودة أثارت قلق المواطنين والمهتمين بالشأن البيئي. وفي هذا الإطار، يهمّ وزارة الزراعة أن توضح ما يلي:
Advertisement

أولاً: تؤكّد الوزارة أنّ هذه الظاهرة غير مرتبطة بأي حشرات أو أمراض تصيب الأشجار، بل تعود بشكل مباشر إلى الظروف المناخية القاسية التي شهدها لبنان خلال العام الحالي.

ثانياً: إنّ موجات الجفاف الحاد وموجات الحرّ المتكرّرة التي ضربت مختلف المناطق، أدّت إلى شيخوخة مبكرة وتساقط أوراق الأشجار، خصوصاً في الترب الفقيرة بالمياه والتي تعجز عن تخزين الرطوبة اللازمة لاستمرار نمو الأوراق.

ثالثاً: بدأت هذه الظاهرة بالظهور في المناطق الساحلية والوسطىنتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، ثم امتدّت تدريجياً إلى المناطق الجبلية والمرتفعات مع تفاقم موجات الحر في ذروة الصيف".

وإذ طمأنت الوزارة المواطنين بأن "هذه الظاهرة ذات طابع مناخي موسمي ولا تهدّد حياة الأشجار على المدى الطويل"، أملت "أن يأتي موسم الأمطار باكراً هذا العام، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في التخفيف من حدّة اليباس وإعادة تجديد الغطاء الأخضر في مختلف المناطق"، وأكدت استمرارها في "متابعة الوضع ميدانياً، والتنسيق مع الخبراء والمراكز البحثية الوطنية لرصد أي تطورات، واتخاذ الإجراءات الوقائية والارشادية اللازمة حفاظاً على الثروة الحرجية اللبنانية ودعماً للاستقرار البيئي".
مواضيع ذات صلة
لجنة محمية أرز تنورين: ظاهرة اليباس في الغابة طبيعية
lebanon 24
31/08/2025 02:04:48 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من موجة حرّ غير مسبوقة ستضرب لبنان؟ الأرصاد توضح
lebanon 24
31/08/2025 02:04:48 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية الأرض: ظاهرة يباس أشجار السنديان تهدد الغابات
lebanon 24
31/08/2025 02:04:48 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق ضخم يلتهم أشجار الزيتون والأعشاب في بلدة عزة
lebanon 24
31/08/2025 02:04:48 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الزراعة

اللبنانية

الثروة

الطويل

الظاهر

لبنان

الفقي

شجار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:00 | 2025-08-30
15:59 | 2025-08-30
15:12 | 2025-08-30
15:00 | 2025-08-30
14:49 | 2025-08-30
14:47 | 2025-08-30
فيديو
lebanon 24
15:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24