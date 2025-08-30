شيخ العقل يبارك تحرّك الهيئات النسائية تضامنًا مع السويداء

Advertisement

بارك شيخ العقل لطائفة الدكتور ، في تصريح، "دعوة الهيئات النسائية الى التلاقي اليوم في مقام الأمير السيد التنوخي في عبيه للصلاة والدعاء والتضامن الإنساني مع أهلنا في السويداء"، آملا أن "يسمع العالم صدى أصواتهن ونبضات قلوبهن المنادية بالإفراج عن المختطفات والمختطفين ومعرفة مصير المفقودات والمفقودين وإطلاقهم فورا، مع التأكيد أننا نضم صوتنا إلى أصواتهن".وأشار إلى أنه "سبق وأبلغ والدول المؤثرة والدولة بأن عودة المختطفات هو المطلب الأول قبل أي مطلبٍ، وهو ما أكدت عليه المرجعيات والهيئات المناشدة على تنوعها".ودعا أبي المنى الى أن تكون "تجمعاتنا راقية ومعبّرة، ومطالبنا موحّدة ومحددة باستعادة المختطفات والمختطفين، اضافة الى ضرورة استمرار تأمين المساعدات الإنسانية، وإجراء التحقيق الدولي المطلوب، ومحاسبة المتورطين والمسؤولين، وإعادة الإعمار والترميم، وعودة ، وتقديم الضمانات لأبناء الجبل، وإجراء الحوار المعمّق، والمصالحة برعاية عربية ودولية".