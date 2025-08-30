Advertisement

لبنان

شيخ العقل يبارك تحرّك الهيئات النسائية تضامنًا مع السويداء

Lebanon 24
30-08-2025 | 14:47
 بارك شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى، في تصريح، "دعوة الهيئات النسائية الى التلاقي اليوم في مقام الأمير السيد عبد الله التنوخي في عبيه للصلاة والدعاء والتضامن الإنساني مع أهلنا في السويداء"، آملا أن "يسمع العالم صدى أصواتهن ونبضات قلوبهن المنادية بالإفراج عن المختطفات والمختطفين ومعرفة مصير المفقودات والمفقودين وإطلاقهم فورا، مع التأكيد أننا نضم صوتنا إلى أصواتهن".
وأشار إلى أنه "سبق وأبلغ الأمم المتحدة والدول المؤثرة والدولة السورية بأن عودة المختطفات هو المطلب الأول قبل أي مطلبٍ، وهو ما أكدت عليه المرجعيات والهيئات المناشدة على تنوعها". 

ودعا أبي المنى الى أن تكون "تجمعاتنا راقية ومعبّرة، ومطالبنا موحّدة ومحددة باستعادة المختطفات والمختطفين، اضافة الى ضرورة استمرار تأمين المساعدات الإنسانية، وإجراء التحقيق الدولي المطلوب، ومحاسبة المتورطين والمسؤولين، وإعادة الإعمار والترميم، وعودة النازحين، وتقديم الضمانات لأبناء الجبل، وإجراء الحوار المعمّق، والمصالحة برعاية عربية ودولية".
