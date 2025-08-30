Advertisement

لبنان

أرقام مُشجعة.. هذا ما سجلته السياحة هذا الصيف

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-08-2025 | 15:59
A-
A+
Doc-P-1411070-638921917130392430.webp
Doc-P-1411070-638921917130392430.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشرف الموسم السياحي الصيفي على نهايته مع نهاية شهر آب وعودة معظم المغتربين اللبنانيين إلى البلدان التي يقيمون فيها مع بداية موسم المدارس.

وأكد عدد كبير من أصحاب المؤسسات السياحية عبر "لبنان 24" ان "موسم صيف 2025 كان مقبولا على الرغم من بدايته المتعثرة مع الحرب الإسرائيلية ـ الإيرانية التي اندلعت في بداية حزيران الماضي"، مشيرين إلى ان "بداية التحسن كانت في شهر تموز واستمرت حتى نهاية شهر آب حيث شهدت بيروت حركة سياحية تراوحت ما بين 80 و 90 في المئة، أما في باقي المناطق اللبنانية فتخطت نسبة التشغيل الـ60 في المئة".
Advertisement

وبحسب هؤلاء، كشفت الأرقام انه "إلى جانب الحضور القوي للمغتربين اللبنانيين هذا الموسم، كان هناك حضور خليجي خجول لاسيما من الكويت والإمارات في حين لا تزال السعودية تحظر قدوم رعاياها إلى لبنان، كما ان عدد السياح الأوروبيين كان  قليلا جداً."
مواضيع ذات صلة
ارتفاع أسعار النفط.. هذا ما سجلته
lebanon 24
31/08/2025 02:05:22 Lebanon 24 Lebanon 24
عدد سكان كوريا الجنوبية يرتفع.. هذا ما سجلته الأرقام
lebanon 24
31/08/2025 02:05:22 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يجب أن تأكل الكرز هذا الصيف؟
lebanon 24
31/08/2025 02:05:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. الفخامة غابت هذا الصيف في لبنان!
lebanon 24
31/08/2025 02:05:22 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الأوروبيين

الإيرانية

اللبنانية

لبنان 24

الإيراني

الأوروبي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:00 | 2025-08-30
15:12 | 2025-08-30
15:00 | 2025-08-30
14:49 | 2025-08-30
14:47 | 2025-08-30
14:41 | 2025-08-30
فيديو
lebanon 24
15:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24