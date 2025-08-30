25
Advertisement
لبنان
أرقام مُشجعة.. هذا ما سجلته السياحة هذا الصيف
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
30-08-2025
|
15:59
أشرف الموسم السياحي الصيفي على نهايته مع نهاية شهر آب وعودة معظم المغتربين اللبنانيين إلى البلدان التي يقيمون فيها مع بداية موسم المدارس.
وأكد عدد كبير من أصحاب المؤسسات السياحية عبر "
لبنان 24
" ان "موسم صيف 2025 كان مقبولا على الرغم من بدايته المتعثرة مع الحرب
الإسرائيلية
ـ
الإيرانية
التي اندلعت في بداية حزيران الماضي"، مشيرين إلى ان "بداية التحسن كانت في شهر تموز واستمرت حتى نهاية شهر آب حيث شهدت
بيروت
حركة سياحية تراوحت ما بين 80 و 90 في المئة، أما في باقي المناطق
اللبنانية
فتخطت نسبة التشغيل الـ60 في المئة".
وبحسب هؤلاء، كشفت الأرقام انه "إلى جانب الحضور القوي للمغتربين اللبنانيين هذا الموسم، كان هناك حضور خليجي خجول لاسيما من الكويت والإمارات في حين لا تزال
السعودية
تحظر قدوم رعاياها إلى
لبنان
، كما ان عدد السياح
الأوروبيين
كان قليلا جداً."
