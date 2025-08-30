أرقام مُشجعة.. هذا ما سجلته السياحة هذا الصيف

Advertisement

أشرف الموسم السياحي الصيفي على نهايته مع نهاية شهر آب وعودة معظم المغتربين اللبنانيين إلى البلدان التي يقيمون فيها مع بداية موسم المدارس.وأكد عدد كبير من أصحاب المؤسسات السياحية عبر " " ان "موسم صيف 2025 كان مقبولا على الرغم من بدايته المتعثرة مع الحرب ـ التي اندلعت في بداية حزيران الماضي"، مشيرين إلى ان "بداية التحسن كانت في شهر تموز واستمرت حتى نهاية شهر آب حيث شهدت حركة سياحية تراوحت ما بين 80 و 90 في المئة، أما في باقي المناطق فتخطت نسبة التشغيل الـ60 في المئة".وبحسب هؤلاء، كشفت الأرقام انه "إلى جانب الحضور القوي للمغتربين اللبنانيين هذا الموسم، كان هناك حضور خليجي خجول لاسيما من الكويت والإمارات في حين لا تزال تحظر قدوم رعاياها إلى ، كما ان عدد السياح كان قليلا جداً."