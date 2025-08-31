Advertisement

لبنان

قصف عنيف.. غارات إسرائيلية تضرب الجنوب صباحاً (فيديو)

Lebanon 24
31-08-2025 | 00:43
A-
A+
Doc-P-1411112-638922231169410407.jfif
Doc-P-1411112-638922231169410407.jfif photos 0
شن العدو الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، سلسلة غارات إستهدفت منطقة علي الطاهر في النبطية - جنوب لبنان.
 
 
وذكرت مصادر ميدانية أن الغارات كانت مكثفة، وقد ارتفعت سُحب الدخان من المناطق المستهدفة، فيما تحدثت المعلومات عن حصول 8 غارات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صباح اليوم

جنوب لبنان

الإسرائيلي

علي الطاهر

يوم الأحد

إسرائيل

النبطية

الغارات

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24