تعقيدات تنتظر جلسة الحكومة الجمعة.. ولبنان الرسمي ينتظر كلمة بري ليبني عليها

يسعى إلى توظيف الغموض في بعض بنود الورقة الأميركية، والتي تتطلب موافقة وسوريا لبدء تنفيذها.. هذه النقطة، رغم بساطتها الشكلية، تحمل في طياتها إمكانية التخفيف من القيود الزمنية الصارمة المفروضة على لبنان، لا سيما تلك المتعلقة بسحب سلاح " " من مناطق محددة خلال مهلة تنتهي نهاية العام الجاري. وبما أن إسرائيل لم تمنح موافقتها الرسمية حتى الآن، فإن هذا يعطي لبنان، هامشاً للمناورة في تفسير البنود وتنفيذها.

في هذا السياق، يبرز موقف "حزب الله" الرافض للالتزام بمضامين الورقة الأميركية كما وردت، بل وحتى، بما تم إقراره حكومياً. فهو يشدد على أن أي نقاش حول سلاحه لا يمكن أن يتم في ظل وجود الاحتلال والخروقات المتواصلة للسيادة ، ويطرح بديلاً يتمثل في اعتماد استراتيجية دفاعية وطنية لا يمكن بلورتها إلا بعد ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة ووقف الهجمات الجوية والبرية.



هذا الموقف يعقّد المشهد السياسي، ويفتح الباب، بحسب مصدر سياسي أمام سيناريوهات مفتوحة بشأن جلسة المرتقبة يوم الجمعة، وسط تكهنات حول مشاركة وزراء الطائفة الشيعية، في ظل إصرار "الثنائي الشيعي" على عدم المساس بسيادة الأرض ورفض الاملاءات وإنهاء الاحتلال ورفض فرض وقائع ميدانية جديدة في الجنوب ووقف الانتهاكات.



وعليه من المتوقع ان يعيد رئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمته اليوم في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر موقفه بأن الجيش يجب أن يكون المرجعية الوحيدة لحفظ الاستقرار وبسط السيادة، بالتوازي مع دعوة متكررة إلى ضبط الخروقات وضمانات دولية تجبر تل أبيب على احترام القرارات الدولية، في إشارة واضحة إلى الحاجة لإطار سياسي شامل لا يختزل المسألة في الجانب العسكري فقط. والأهم أن الرئيس بري سيعيد التأكيد مرة جديدة على أهمية الحوار لمعالجة الملفات الشائكة والمعدة.



وأشار رئيس الحكومة نواف سلام إلى أننا "لم نلتزم بالورقة الأميركية بل بأهداف الورقة، ولا زلنا ملتزمين بالأهداف بعد التعديلات اللبنانية التي أدخلناها على الورقة".



وعن إمكانية دعوة إلى حوار قال سلام "سننتظر ما سيقوله بري، ونعلق على الموضوع".



وكان نائب رئيس الحكومة طارق متري قد أكد أن "الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح". وقال في حديث تلفزيوني "أخبرت الرئيس نبيه برّي بأن جلسة الجمعة ينبغي أن تكون هادئة وحوارية ومن نقطة اتفاق الجميع". وشدد متري على أن "الموفد الأميركي توم بارّاك عاد إلى لبنان بلا جواب إسرائيلي".



وأضاف متري في تصريح: "أنا مع الحوار داخل المؤسسات الدستورية، ومع كل أشكال الحوار الثنائي والثلاثي حتى".



وقال : "حزب الله والجيش والحكومة متفقون على تجنّب المواجهة، والاتفاق يشمل عدم وقوع نزاع لبناني – لبناني.



ولمناسبة الذكرى الـ47 لتغييب سماحة الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون: "إن أفضل ما نفعله وفاء للإمام المغيّب هو أن نسير على نهجه في بناء لبنان العادل والموحد، لبنان الذي يحتضن جميع أبنائه ويحمي كرامتهم، لبنان الرسالة والحضارة".

وأضاف: "ليكن هذا اليوم محطة للتأمل والالتزام بقيم الإمام الصدر السامية، ولنعمل جميعاً من أجل لبنان يليق بتضحياته وأحلامه. ولن ننسى صرخته يوم انخرط كثيرون من اللبنانيين في ما لا مصلحة لبلدهم فيه حين قال: "اعدلوا قبل ان تبحثوا عن وطنكم في مزابل التاريخ".



الى ذلك، وبعد تأجيل زيارته التي كانت مقررة الأسبوع الماضي، يستعد وفد رسمي سوري لزيارة خلال الأسبوع المقبل، في خطوة تهدف إلى بحث ملف السجناء والموقوفين السوريين في السجون اللبنانية. وتأتي هذه الزيارة وسط تصاعد الجدل في لبنان حول ملف اللاجئين السوريين، والضغوط السياسية والأمنية المرتبطة بوجودهم، ما يضفي على هذه الزيارة طابعا بالغ الحساسية.



ووفق المعطيات المتوافرة، فإن الوفد لن يكون برئاسة السوري، ما يعكس على الأرجح رغبة دمشق في إبقاء الزيارة ضمن الإطار الفني والإداري، فغياب الوزير قد يشير إلى أن الزيارة تركز على الجوانب الإجرائية والمتعلقة بالتنسيق الأمني أو القضائي، وليس على تفاهمات سياسية شاملة.