Advertisement

لبنان

"تهدئة وتصعيد" في كلام بري

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
31-08-2025 | 01:15
A-
A+

Doc-P-1411122-638922252071954879.webp
Doc-P-1411122-638922252071954879.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
من المتوقع أن يحمل خطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر اليوم لهجة تصعيدية تجاه الخارج، خصوصًا في ما يتعلق بالاحتلال والخروقات والاعتداءات الحاصلة وضرورة عودة المواطنين النازحين إلى قراهم.
Advertisement
 
 
 مصادر مطلعة أشارت إلى أن بري سيشدد على ثوابت يعتبرها غير قابلة للمساومة، ما يعكس رسائل واضحة إلى الأطراف الدولية والإقليمية.
 

في المقابل، يبدو أن خطابه سيأخذ طابعًا أكثر هدوءًا تجاه الداخل اللبناني، إذ لن يذهب إلى التصعيد أو المواجهة مع القوى السياسية المحلية، حرصًا على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة وتفادي أي توترات إضافية.
 

وبحسب المعلومات، سيشدد بري التأكيد على الوحدة الوطنية باعتبارها السلاح الأمضى لتحصين لبنان ومناعته في وجه التحديات واولها العدوان والاحتلال الاسرائيلي.كما سيدعو الى التمسك باتفاق الطائف والعودة الى الحوار لمقاربة كل الملفات العالقة والمستجدة، انطلاقا من قناعته وايمانه ودوره في هذا المجال في كل المراحل.كذلك سيشدد على التمسك بدور الجيش كصمام امان للوحدة الوطنية والسلم الاهلي .
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
لاريجاني في بيروت اليوم: تهدئة ام التفاف على قرار "حصرية السلاح"؟
lebanon 24
31/08/2025 10:04:41 Lebanon 24 Lebanon 24
برّاك يعود مجددا ومعاودة جلسات مجلس الوزراء بانتظار "تهدئة النفوس"
lebanon 24
31/08/2025 10:04:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"حتى إذا توفى رح ننتخبه".. كلام من محمد رعد عن الرئيس بري
lebanon 24
31/08/2025 10:04:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"الرئيس" يمون: المرحلة لتهدئة النفوس
lebanon 24
31/08/2025 10:04:41 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الوحدة الوطنية

القوى السياسية

النازحين

الاحتلال

الطائف

في ذكر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:12 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2025-08-31
02:30 | 2025-08-31
02:25 | 2025-08-31
02:15 | 2025-08-31
02:07 | 2025-08-31
02:00 | 2025-08-31
فيديو
lebanon 24
15:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24