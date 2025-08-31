28
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
17
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"تهدئة وتصعيد" في كلام بري
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
31-08-2025
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
من المتوقع أن يحمل خطاب
رئيس مجلس النواب نبيه بري
في ذكرى تغييب الإمام موسى
الصدر
اليوم لهجة تصعيدية تجاه الخارج، خصوصًا في ما يتعلق بالاحتلال والخروقات والاعتداءات الحاصلة وضرورة عودة المواطنين
النازحين
إلى قراهم.
Advertisement
مصادر مطلعة أشارت إلى أن
بري
سيشدد على ثوابت يعتبرها غير قابلة للمساومة، ما يعكس رسائل واضحة إلى الأطراف الدولية والإقليمية.
في المقابل، يبدو أن خطابه سيأخذ طابعًا أكثر هدوءًا تجاه الداخل اللبناني، إذ لن يذهب إلى التصعيد أو المواجهة مع
القوى السياسية
المحلية، حرصًا على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة وتفادي أي توترات إضافية.
وبحسب المعلومات، سيشدد بري التأكيد على
الوحدة الوطنية
باعتبارها السلاح الأمضى لتحصين
لبنان
ومناعته في وجه التحديات واولها العدوان والاحتلال الاسرائيلي.كما سيدعو الى التمسك باتفاق
الطائف
والعودة الى الحوار لمقاربة كل الملفات العالقة والمستجدة، انطلاقا من قناعته وايمانه ودوره في هذا المجال في كل المراحل.كذلك سيشدد على التمسك بدور الجيش كصمام امان للوحدة الوطنية والسلم
الاهلي
.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
لاريجاني في بيروت اليوم: تهدئة ام التفاف على قرار "حصرية السلاح"؟
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت اليوم: تهدئة ام التفاف على قرار "حصرية السلاح"؟
31/08/2025 10:04:41
31/08/2025 10:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
برّاك يعود مجددا ومعاودة جلسات مجلس الوزراء بانتظار "تهدئة النفوس"
Lebanon 24
برّاك يعود مجددا ومعاودة جلسات مجلس الوزراء بانتظار "تهدئة النفوس"
31/08/2025 10:04:41
31/08/2025 10:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"حتى إذا توفى رح ننتخبه".. كلام من محمد رعد عن الرئيس بري
Lebanon 24
"حتى إذا توفى رح ننتخبه".. كلام من محمد رعد عن الرئيس بري
31/08/2025 10:04:41
31/08/2025 10:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"الرئيس" يمون: المرحلة لتهدئة النفوس
Lebanon 24
"الرئيس" يمون: المرحلة لتهدئة النفوس
31/08/2025 10:04:41
31/08/2025 10:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
رئيس مجلس النواب نبيه بري
الوحدة الوطنية
القوى السياسية
النازحين
الاحتلال
الطائف
في ذكر
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل يعود التلويح بخيار الشارع؟
Lebanon 24
هل يعود التلويح بخيار الشارع؟
03:00 | 2025-08-31
31/08/2025 03:00:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان على موعد مع "القمر الدموي": عرض سماوي نادر يلون السماء بالقرمزي
Lebanon 24
لبنان على موعد مع "القمر الدموي": عرض سماوي نادر يلون السماء بالقرمزي
02:30 | 2025-08-31
31/08/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. منشورات إسرائيلية في الجنوب ضدّ "حزب الله"!
Lebanon 24
بالصورة.. منشورات إسرائيلية في الجنوب ضدّ "حزب الله"!
02:25 | 2025-08-31
31/08/2025 02:25:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تبديل وزاري محتمل
Lebanon 24
تبديل وزاري محتمل
02:15 | 2025-08-31
31/08/2025 02:15:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. صاروخ إسرائيلي "لم ينفجر" يخرقُ طريق بلدة لبنانية
Lebanon 24
بالصورة.. صاروخ إسرائيلي "لم ينفجر" يخرقُ طريق بلدة لبنانية
02:07 | 2025-08-31
31/08/2025 02:07:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
موجات برد قوية ومُفاجئة.. استعدوا لموسم شتاء 2025 ـ 2026 وهكذا سيتأثر لبنان بظاهرة "لانينيا"
Lebanon 24
موجات برد قوية ومُفاجئة.. استعدوا لموسم شتاء 2025 ـ 2026 وهكذا سيتأثر لبنان بظاهرة "لانينيا"
12:37 | 2025-08-30
30/08/2025 12:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستندلع الحرب مُجدداً في أيلول؟ هذا آخر ما توقعته ماغي فرح (فيديو)
Lebanon 24
هل ستندلع الحرب مُجدداً في أيلول؟ هذا آخر ما توقعته ماغي فرح (فيديو)
14:34 | 2025-08-30
30/08/2025 02:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقها تزوج أختها.. فنانة شهيرة تنهار: "ماحلالك بالدنيا إلا تتزوجي غيرو" (فيديو)
Lebanon 24
طليقها تزوج أختها.. فنانة شهيرة تنهار: "ماحلالك بالدنيا إلا تتزوجي غيرو" (فيديو)
14:12 | 2025-08-30
30/08/2025 02:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي قصّة جبران باسيل مع سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
هذه هي قصّة جبران باسيل مع سلاح "حزب الله"
09:00 | 2025-08-30
30/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لـ"دجاج فاسد" في متجر لبنانيّ.. شاهدوه!
Lebanon 24
فيديو لـ"دجاج فاسد" في متجر لبنانيّ.. شاهدوه!
04:53 | 2025-08-30
30/08/2025 04:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
03:00 | 2025-08-31
هل يعود التلويح بخيار الشارع؟
02:30 | 2025-08-31
لبنان على موعد مع "القمر الدموي": عرض سماوي نادر يلون السماء بالقرمزي
02:25 | 2025-08-31
بالصورة.. منشورات إسرائيلية في الجنوب ضدّ "حزب الله"!
02:15 | 2025-08-31
تبديل وزاري محتمل
02:07 | 2025-08-31
بالصورة.. صاروخ إسرائيلي "لم ينفجر" يخرقُ طريق بلدة لبنانية
02:00 | 2025-08-31
نقل جلسة الثلاثاء إلى الجمعة إخراج لحفظ ماء وجه الحكومة و"حزب الله" معًا
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
15:00 | 2025-08-30
31/08/2025 10:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
31/08/2025 10:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
31/08/2025 10:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24