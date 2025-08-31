"تهدئة وتصعيد" في كلام بري

من المتوقع أن يحمل خطاب في ذكرى تغييب الإمام موسى اليوم لهجة تصعيدية تجاه الخارج، خصوصًا في ما يتعلق بالاحتلال والخروقات والاعتداءات الحاصلة وضرورة عودة المواطنين إلى قراهم.

Advertisement

مصادر مطلعة أشارت إلى أن سيشدد على ثوابت يعتبرها غير قابلة للمساومة، ما يعكس رسائل واضحة إلى الأطراف الدولية والإقليمية.



في المقابل، يبدو أن خطابه سيأخذ طابعًا أكثر هدوءًا تجاه الداخل اللبناني، إذ لن يذهب إلى التصعيد أو المواجهة مع المحلية، حرصًا على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة وتفادي أي توترات إضافية.