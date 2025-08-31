Advertisement

لبنان

بالصورة.. منشورات إسرائيلية في الجنوب ضدّ "حزب الله"!

Lebanon 24
31-08-2025 | 02:25
ألقى الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، منشورات تحذيريّة في بلدة عيتا الشعب.
وتضمنت تلك المنشورات عبارات موجهة ضد "حزب الله"، وجاء فيها: "سنواصل العمل ضدّ كلّ من يعمل على إعادة بناء بنى تحتيّة إرهابيّة لصالح حزب الله في قرى الحدود، لقد أعذر من أنذر".
 

وخلال الليلة السابقة، نفذت مسيرة اسرائيلية غارة استهدفت منزلاً في البلدة، من دون وقوع أي إصابات.
 
 
 
