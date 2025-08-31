عن السيد موسى الصدر.. هذا ما قاله سلام

كتب رئيس الحكومة عبر حسابه على منصة "إكس": "في ذكرى تغييب الإمام نستعيد حكمة رجلٍ آمن بلبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه، وجعل من الدين رسالة للعدالة والوحدة لا للفرقة والانقسام، ودعا إلى صون العيش المشترك ونبذ الفتن. فكان حضوره مدرسة في الوطنية والإنسانية".

