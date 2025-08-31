عن السيد موسى الصدر.. هذا ما قاله سلام

في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر نستعيد حكمة رجلٍ آمن بلبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه وجعل من الدين رسالة للعدالة والوحدة لا للفرقة والانقسام، ودعا إلى صون العيش المشترك ونبذ الفتن. فكان حضوره مدرسة في الوطنية والإنسانية. pic.twitter.com/GWsR0p9u4G
— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) August 31, 2025
