لبنان

عن السيد موسى الصدر.. هذا ما قاله سلام

Lebanon 24
31-08-2025 | 03:07
كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه على منصة "إكس": "في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر نستعيد حكمة رجلٍ آمن بلبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه، وجعل من الدين رسالة للعدالة والوحدة لا للفرقة والانقسام، ودعا إلى صون العيش المشترك ونبذ الفتن. فكان حضوره مدرسة في الوطنية والإنسانية".
 
لبنان

