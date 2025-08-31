Advertisement

لبنان

سليمان يهاجم "قوى الممانعة".. ماذا قال؟

Lebanon 24
31-08-2025 | 05:46
قال الرئيس العماد ميشال سليمان: "في الوقت الذي تنهمك فيه إسرائيل بجمع كل معلومة تتصل بالمقاومة والعلماء والتهريب والإرهاب والخطط العسكرية، وتحولها إلى أهداف جاهزة للتصفية عند الطلب، تكتفي قوى الممانعة بإطلاق تهم الخيانة والعمالة على الآخرين، وبالتبشير بتكديس المزيد من الصواريخ النوعية والحديث عن الاستعداد للحرب وتلقين العدو دروساً لا تُنسى.. دروسٌ قد لا يتذكرها أحد".
العماد ميشال سليمان

العماد ميشال

ميشال سليم

عماد ميش

المقاومة

إسرائيل

العلم

