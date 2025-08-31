هذه حقيقة ما يجري في البقاع الغربيّ

أفادت مندوبة " "، أنّ لا صحّة للأخبار التي تتحدّث عن شنّ العدوّ الإسرائيليّ غارات على الغربيّ.

وأوضحت أنّ الصوت القويّ الذي سُمِعَ ناجم عن تدريبات للجيش.