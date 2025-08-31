Advertisement

لبنان

هذه حقيقة ما يجري في البقاع الغربيّ

Lebanon 24
31-08-2025 | 05:47
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ لا صحّة للأخبار التي تتحدّث عن شنّ العدوّ الإسرائيليّ غارات على البقاع الغربيّ.
وأوضحت أنّ الصوت القويّ الذي سُمِعَ ناجم عن تدريبات للجيش.
 
 
 
 
