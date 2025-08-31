Advertisement

لبنان

موسى: ما أرساه الصدر من مبادئ يدعونا الى استلهامها من أجل مواجهة التحديات القائمة

Lebanon 24
31-08-2025 | 05:59
A-
A+
Doc-P-1411204-638922420765375146.png
Doc-P-1411204-638922420765375146.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رأى النائب ميشال موسى، في الذكرى السابعة والأربعين لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، "مناسبة وطنية لتجديد التمسك بالمواقف والثوابت التي أرساها الإمام المغيب، والتي تشكل خريطة طريق الى الدولة الواحدة المميزة بوحدة شعبها وعدالتها الاجتماعية".
Advertisement

وشدد على أن "ما أرساه الصدر من مبادئ وعناوين وطنية، يدعونا الى العودة الى استلهامها من أجل مواجهة التحديات القائمة، ولاسيما منها تحرير الجنوب من الاحتلال الاسرائيلي والزامه وقف اعتداءاته، عبر تعزيز الوحدة الاسلامية – المسيحية والنهوض بالدولة القوية العادلة".


وتابع: "إننا أحوج ما نكون اليوم الى الوحدة الوطنية التي من شأنها أن تحصن لبنان، والالتفاف حول جيشنا، ودعم الخطوات الآيلة الى وقف العدوان وتحرير الأرض وبناء دولة قوية".
مواضيع ذات صلة
الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: الإمام موسى الصدر هو إمام المقاومين وأثّر في المنطقة ودعا إلى مواجهة المحتل
lebanon 24
31/08/2025 23:28:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي من الديمان: تحية لصمود أبناء الجنوب ودعوة لدعمهم في مواجهة التحديات
lebanon 24
31/08/2025 23:28:04 Lebanon 24 Lebanon 24
عن السيد موسى الصدر.. هذا ما قاله سلام
lebanon 24
31/08/2025 23:28:04 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش بمناسبة الأول من آب: مستعدون للتضحية وسط التحديات القائمة بخاصة الانتهاكات الإسرائيلية
lebanon 24
31/08/2025 23:28:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الوحدة الوطنية

موسى الصدر

الشيخ محمد

المسيحية

الاسلامي

الاحتلال

الاسلام

مسيحية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:16 | 2025-08-31
15:08 | 2025-08-31
15:03 | 2025-08-31
15:00 | 2025-08-31
15:00 | 2025-08-31
14:55 | 2025-08-31
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24