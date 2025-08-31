موسى: ما أرساه الصدر من مبادئ يدعونا الى استلهامها من أجل مواجهة التحديات القائمة

Advertisement

رأى النائب ميشال موسى، في الذكرى السابعة والأربعين لتغييب الإمام ورفيقيه يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، "مناسبة وطنية لتجديد التمسك بالمواقف والثوابت التي أرساها الإمام المغيب، والتي تشكل خريطة طريق الى الدولة الواحدة المميزة بوحدة شعبها وعدالتها الاجتماعية".وشدد على أن "ما أرساه من مبادئ وعناوين وطنية، يدعونا الى العودة الى استلهامها من أجل مواجهة التحديات القائمة، ولاسيما منها تحرير الجنوب من الاسرائيلي والزامه وقف اعتداءاته، عبر تعزيز الوحدة الاسلامية – والنهوض بالدولة القوية العادلة".وتابع: "إننا أحوج ما نكون اليوم الى التي من شأنها أن تحصن ، والالتفاف حول جيشنا، ودعم الخطوات الآيلة الى وقف العدوان وتحرير الأرض وبناء دولة قوية".