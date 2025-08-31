26
o
بيروت
26
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
موسى: ما أرساه الصدر من مبادئ يدعونا الى استلهامها من أجل مواجهة التحديات القائمة
Lebanon 24
31-08-2025
|
05:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى النائب ميشال موسى، في الذكرى السابعة والأربعين لتغييب الإمام
موسى الصدر
ورفيقيه
الشيخ محمد
يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، "مناسبة وطنية لتجديد التمسك بالمواقف والثوابت التي أرساها الإمام المغيب، والتي تشكل خريطة طريق الى الدولة الواحدة المميزة بوحدة شعبها وعدالتها الاجتماعية".
Advertisement
وشدد على أن "ما أرساه
الصدر
من مبادئ وعناوين وطنية، يدعونا الى العودة الى استلهامها من أجل مواجهة التحديات القائمة، ولاسيما منها تحرير الجنوب من
الاحتلال
الاسرائيلي والزامه وقف اعتداءاته، عبر تعزيز الوحدة الاسلامية –
المسيحية
والنهوض بالدولة القوية العادلة".
وتابع: "إننا أحوج ما نكون اليوم الى
الوحدة الوطنية
التي من شأنها أن تحصن
لبنان
، والالتفاف حول جيشنا، ودعم الخطوات الآيلة الى وقف العدوان وتحرير الأرض وبناء دولة قوية".
مواضيع ذات صلة
الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: الإمام موسى الصدر هو إمام المقاومين وأثّر في المنطقة ودعا إلى مواجهة المحتل
Lebanon 24
الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: الإمام موسى الصدر هو إمام المقاومين وأثّر في المنطقة ودعا إلى مواجهة المحتل
31/08/2025 23:28:04
31/08/2025 23:28:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي من الديمان: تحية لصمود أبناء الجنوب ودعوة لدعمهم في مواجهة التحديات
Lebanon 24
الراعي من الديمان: تحية لصمود أبناء الجنوب ودعوة لدعمهم في مواجهة التحديات
31/08/2025 23:28:04
31/08/2025 23:28:04
Lebanon 24
Lebanon 24
عن السيد موسى الصدر.. هذا ما قاله سلام
Lebanon 24
عن السيد موسى الصدر.. هذا ما قاله سلام
31/08/2025 23:28:04
31/08/2025 23:28:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش بمناسبة الأول من آب: مستعدون للتضحية وسط التحديات القائمة بخاصة الانتهاكات الإسرائيلية
Lebanon 24
قائد الجيش بمناسبة الأول من آب: مستعدون للتضحية وسط التحديات القائمة بخاصة الانتهاكات الإسرائيلية
31/08/2025 23:28:04
31/08/2025 23:28:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الوحدة الوطنية
موسى الصدر
الشيخ محمد
المسيحية
الاسلامي
الاحتلال
الاسلام
مسيحية
تابع
قد يعجبك أيضاً
سماع دوي انفجار في البقاع.. هذا مصدره
Lebanon 24
سماع دوي انفجار في البقاع.. هذا مصدره
16:16 | 2025-08-31
31/08/2025 04:16:44
Lebanon 24
Lebanon 24
السيّد: صفر فقر صفر حرمان
Lebanon 24
السيّد: صفر فقر صفر حرمان
15:08 | 2025-08-31
31/08/2025 03:08:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابات خلال حفل خطوبة في الجنوب.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
إصابات خلال حفل خطوبة في الجنوب.. إليكم ما حصل
15:03 | 2025-08-31
31/08/2025 03:03:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الأهلي برج رحال يحتفل بتتويجه بطلاً للجنوب
Lebanon 24
الأهلي برج رحال يحتفل بتتويجه بطلاً للجنوب
15:00 | 2025-08-31
31/08/2025 03:00:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"مستشارون إيرانيون في بيروت".. ماذا زعم تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
"مستشارون إيرانيون في بيروت".. ماذا زعم تقريرٌ إسرائيلي؟
15:00 | 2025-08-31
31/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"فيلا" فنان معروف تتعرّض للسرقة... ومفاجأة كبيرة بهويّة الفاعل!
Lebanon 24
"فيلا" فنان معروف تتعرّض للسرقة... ومفاجأة كبيرة بهويّة الفاعل!
08:27 | 2025-08-31
31/08/2025 08:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
في عشقوت.. إليكم ما فعلته سوريّة داخل منزل تعمل فيه
Lebanon 24
في عشقوت.. إليكم ما فعلته سوريّة داخل منزل تعمل فيه
07:28 | 2025-08-31
31/08/2025 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة أخبار "الجديد" قدّمت آخر نشرة: صار لازم ودعكن إلى اللقاء (فيديو)
Lebanon 24
مُذيعة أخبار "الجديد" قدّمت آخر نشرة: صار لازم ودعكن إلى اللقاء (فيديو)
07:17 | 2025-08-31
31/08/2025 07:17:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
31/08/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
09:00 | 2025-08-31
31/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:16 | 2025-08-31
سماع دوي انفجار في البقاع.. هذا مصدره
15:08 | 2025-08-31
السيّد: صفر فقر صفر حرمان
15:03 | 2025-08-31
إصابات خلال حفل خطوبة في الجنوب.. إليكم ما حصل
15:00 | 2025-08-31
الأهلي برج رحال يحتفل بتتويجه بطلاً للجنوب
15:00 | 2025-08-31
"مستشارون إيرانيون في بيروت".. ماذا زعم تقريرٌ إسرائيلي؟
14:55 | 2025-08-31
البعريني: لبنان يدخل "أسبوعًا مفصليًا"
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
31/08/2025 23:28:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
31/08/2025 23:28:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
31/08/2025 23:28:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24