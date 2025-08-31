أفادت مندوبة " "، أنّ مخابرات الجيش أوقفت ثلاثة شبان من مجدلزون ــ ، بعدما قاموا في وقتٍ سابق بمنع دورية لـ"اليونيفيل"، من الدخول ٳلى البلدة.

