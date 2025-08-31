Advertisement

لبنان

اندلاع حريق كبير بين طمبوريت وزغدرايا

Lebanon 24
31-08-2025 | 06:52
 اندلع حريق كبير في منطقة حرشية بين بلدتي طمبوريت وزغدرايا، وتعمل فرق الدفاع المدني على اخماده بصعوبة بسبب وعورة المنطقة.
