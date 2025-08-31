مرقص يستذكر الإمام الصدر ومبادئه في الوحدة الوطنية

Advertisement

كتب وزير الاعلام المحامي د. عبر منصة " اكس": " نستذكر اليوم الإمام المغيّب ورفيقيه، في شخصه، ومن خلال مبادئه الرامية الى تعزيز التي نحتاج إليها اليوم أكثر من أي وقت لجبه التحديات الماثلة أمام البلاد وصون هذه الوحدة. هذه المبادئ نسعى الى أن نعيشها فعلاً لا قولاً فحسب، في يوميات حياتنا المشتركة ومن خلال كتاباته وخطبه، وعبر المؤتمرات والمحطات التي شاركت فيها في السنين الماضية بتنظيم من ومع عائلته الكريمة التي شرّفتني بزيارة أخيراً وأعلمتني بالمشاريع الطموحة التي تقوم بها والتي تجسّد هذه المبادئ على الدوام: مبادئ كي نعيشها كل يوم".