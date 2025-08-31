Advertisement

لبنان

مرقص يستذكر الإمام الصدر ومبادئه في الوحدة الوطنية

Lebanon 24
31-08-2025 | 07:23
كتب وزير  الاعلام المحامي د. بول مرقص عبر منصة " اكس": " نستذكر اليوم سماحة الإمام المغيّب السيد موسى الصدر ورفيقيه، في شخصه، ومن خلال مبادئه الرامية الى تعزيز الوحدة الوطنية التي نحتاج إليها اليوم أكثر من أي وقت لجبه التحديات الماثلة أمام البلاد وصون هذه الوحدة. هذه المبادئ نسعى الى أن نعيشها فعلاً لا قولاً فحسب، في يوميات حياتنا المشتركة ومن خلال كتاباته وخطبه، وعبر المؤتمرات والمحطات التي شاركت فيها في السنين الماضية بتنظيم من مؤسسة الصدر ومع عائلته الكريمة التي شرّفتني بزيارة أخيراً وأعلمتني بالمشاريع الطموحة التي تقوم بها والتي تجسّد هذه المبادئ على الدوام:  مبادئ كي نعيشها كل يوم".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24