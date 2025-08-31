Advertisement

لبنان

صور تُوثّق ما يقوم به الجيش الإسرائيليّ عند أطراف بلدة عيترون

Lebanon 24
31-08-2025 | 07:53
A-
A+
Doc-P-1411237-638922489740211113.jpg
Doc-P-1411237-638922489740211113.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوّات العدوّ الإسرائيليّ تقوم بأعمال تجريف ورفع سواتر ترابية وتحصينات، في موقع جل الدير عند أطراف بلدة عيترون.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": قصف إسرائيليّ يستهدف منطقة المحافر عند أطراف بلدة عيترون - جنوب لبنان
lebanon 24
31/08/2025 23:29:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ يستمرّ في أعمال التجريف والتحصين التي يقوم بها في النقطة المستحدثة في مرتفع الباط عند أطراف بلدة عيترون
lebanon 24
31/08/2025 23:29:07 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما يقوم به الجيش عند معابر التهريب
lebanon 24
31/08/2025 23:29:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش وبمرافقة قوات الطوارئ الدولية تقدّم عند أطراف بلدة عيترون حتّى مفترق العريض - الباط وقد عمل على إزالة السواتر التي أقامها العدوّ الإسرائيليّ على طريق الزقاق - الباط
lebanon 24
31/08/2025 23:29:07 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الإسرائيلي

لبنان 24

جل الدير

إسرائيل

رابية

طراف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:16 | 2025-08-31
15:08 | 2025-08-31
15:03 | 2025-08-31
15:00 | 2025-08-31
15:00 | 2025-08-31
14:55 | 2025-08-31
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24